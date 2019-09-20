他為加大陰莖注入凡士林 下體發癢皮膚爛光

2019-09-20 14:07 聯合新聞網 綜合報導



一位南太平洋島嶼的男子因想要陰莖尺寸變大，而注射凡士林，導致下體感染、皮膚爛光。圖片來源／ingimage 分享 facebook

近期澳洲醫院的泌尿外科報告公開了一起病例，一位來自南太平洋島嶼的男子因身體不適、下體發癢而前往醫院就醫，經醫生檢查後發現男子陰莖已嚴重變形，上面的皮膚也嚴重腐爛且堆積著膿液，緊急手術後在男子的陰莖內發現大量凡士林成份，事後才發現男子曾為了增加下體尺寸，2年前在陰莖注入凡士林，醫生表示這種行為將會引發潛在疼痛、壞疽和壞死性筋膜炎。

根據英國《每日郵報》報導，澳洲聖文森特醫院 （St Vincent's Hospital）的安柏（Amer Amin）醫生在泌尿外科報告公開了這個病例，這位男子因連續5天下體發癢、身體虛弱發燒而就醫，經醫生檢查過後，發現男子的陰莖已嚴重變形且相當脆弱，上面的皮膚也已腐爛，甚至冒出許多膿液，醫生診斷出男子有組織壞死、感染的症狀，研判是壞死性筋膜炎和壞疽所引起，因此緊急動手術切除腐爛組織並排出膿液。

男子一共經歷3次手術清除死皮，並在陰莖和陰囊上進行多次皮膚移植，在住院第10天時男子退燒並恢復穩定，但在手術過程中醫生在他的陰莖內發現大量的石油膠，也就是俗稱的凡士林，男子向醫生坦承他在2年前曾在陰莖注射凡士林，因為想要尺寸變得更大，對此，醫生表示「自我注射陰莖會引起感染，進而導致壞疽和壞死性筋膜炎」，而醫生也說這位男子稱在他居住的地方注入凡士林到陰莖的做法相當普遍。