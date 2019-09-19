毒販夫妻疑殺女藏屍5年 鐵鍋煮屍傳惡臭才曝光

2019-09-19 17:22 聯合新聞網 綜合報導



新加坡警方近期接獲死亡案件的報案，進屋後發現一個鐵鍋內裝著燒成灰燼的屍骸。示意圖／ingimage 分享 facebook

新加坡近期曝光一起驚悚殺人案件，警方在10日接獲報案，指稱一處公寓8樓內有死亡命案，警方到場後發現屋內有一個裝有屍骸的鐵鍋，向鄰居詢問後才得知居住在該處住宅的夫妻去年因運毒而坐牢，最近住在房子內的則是坐牢男子的弟弟，因男子友人到訪後聞到惡臭味才曝光這起殺人案件，警方事後發現屍骸是夫妻2014年才2歲半的女兒，早於5年前就已遭殺害，並在17日將女童父母以謀殺罪起訴。

根據新加坡「聯合早報」報導，警方接獲報案指出振瑞路（Chin Swee Road）的一處公寓8樓裡有死亡案件，到場後發現屋內一個鐵鍋中裝有燒成灰燼的屍骸，詢問附近鄰居得知屋主是一對夫妻，去年6月因涉嫌運毒遭逮捕，如今還在監牢中服刑，鄰居表示夫妻有6個子女，有幾個還在念小學。但最後住進來的是坐牢男子的弟弟，因為弟弟智力較低，男子曾交代友人定期拜訪弟弟，但友人後來拜訪時卻聞到陣陣惡臭味，進屋後發現鐵鍋裡的屍骸，嚇得他馬上報警，這才揭穿這起案件。

警方事後調查發現該具屍骸是一位2歲半的女童，而屋主夫婦正是女童的爸媽，警方相信兩人在2014年3月之前就已殺害女童，而國家法院也在17日以謀殺罪起訴夫妻倆，根據新加坡刑事法典第302節，謀殺罪名一旦成立，該對夫妻最重將被處以死刑。