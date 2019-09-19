梗圖「握拳寶寶」主角已長大 揭12年前拍照真相
「握拳寶寶」的梗圖紅遍全球，大家都被照片中嬰兒認真的神情給逗樂，如今這位表情認真的嬰兒已是一位13歲的少年，而少年的近況也遭曝光，少年媽媽表示當時男孩根本不是想做出勵志的神情，而是想要將手上的沙子塞入嘴巴吃掉。
根據「Unilad」報導，美國這位「握拳寶寶」名叫山姆（Sam Griner），拍下握拳照片那時山姆只有11個月大，他的媽媽是一位業餘攝影師，特地將山姆帶去海灘拍照，當時他抓著沙子並試著把它放入嘴裡，仔細觀看照片還可以發現山姆手中抓著一把沙子，事後山姆媽媽將照片上傳至網路相片平台中，結果被許多網友引用並做出許多梗圖，但照片的真相卻跟外界聯想的勵志情況完全不同。
山姆媽媽表示「我沒有得到報酬拍照，我沒有接受過正規培訓。令人難以置信的是，我拍攝的照片變得眾所周知。」她對這張照片爆紅感到訝異，但也認為這張照片是全家無價的回憶，但在山姆10歲前，他的父親卻罹患了慢性腎臟病，導致需要進行手術換腎，但山姆一家卻沒有足夠經費，因此山姆媽媽到網路上進行募款，由於山姆媽媽不想利用照片的名氣，所以並沒有將山姆的名字打在上面，但網友還是認出了山姆一家，最後5,000名網友捐贈款項，並籌募到10.1萬美元（約313萬台幣）的醫療基金，而山姆本人也相當開心。
山姆如今已是13歲的少年，雖然長相已與過去不太相同，但當路人認出他時，他還是會做出握拳的動作，而山姆也說未來夢想的職業是成為Youtuber，但也想成為像爸爸一樣的刺青藝術家。
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