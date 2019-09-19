驚呆！人在家中坐 山獅開門闖進來

2019-09-19 14:21 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



加州一戶居民日前晚間在客廳看電視時，驚聞家裡傳出巨響，竟是山獅從開啟的大門進入，跑進2樓浴室。加州托倫縣警局照片 分享 facebook

美國加州托倫郡(Tuolumne County)警長辦公室指出，位於索諾拉(Sonora)、距離優勝美地國家公園(Yosemite National Park)約50哩的一戶居民，日前晚間在客廳看電視時，驚聞家裡傳出巨響，原以為有狗從敞開的大門闖入，卻驚覺上門的竟是山獅(mountain lion，又稱美洲獅)。

托倫郡警長(Tuolumne County Sheriff)在臉書公布影片指出，15日晚間接獲索諾拉居民報案指出，有山獅闖入家裡。根據警方調查，這隻山獅是從民宅開啟的大門進入，入內之後並未攻擊居民，在屋內竄跑時進入二樓浴室。

警方表示，加州魚類及野生動物廳(Department of Fish and Wildlife)的動物專家接到通報之後，趕抵現場與員警合作，先把二樓浴室窗戶擊破，再誘導山獅從窗戶離開。野生動物專家研判，這隻山獅可能是追逐鄰居飼養的貓咪，結果跑進民宅。

屋主凱西‧史杜斯(Kathy Sudduth)接受地方電視台KTXL專訪時說，周日晚間與丈夫坐在客廳看電視時，突然聽到巨響，瞥見大門有動物進入，「我們原本以為是一隻狗。」

凱西‧史杜斯的丈夫愛德華‧史杜斯(Edward Sudduth)說，山獅進門之後，一度與他非常靠近，讓他驚嚇不已。他連忙與妻子跑到房間，把門鎖上，打電話報警。

托倫郡警長指出，野生動物專家指出，山獅生性害羞，非常神秘，人類居住的社區若有山獅出沒，只要山獅沒有出現意圖攻擊人類的行為，就不算是對公共安全存有威脅，但社區民眾要注意隨手關門。

野生動物專家建議，民眾如果遇到山獅，自保之道包括製造噪音，表現出抵抗且勇敢的肢體動作，眼睛要直視山獅，千萬不要拔腿就跑，而是慢慢拉開與山獅之間的距離，萬一遭到攻擊則要奮力對抗。