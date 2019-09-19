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超級好運！他2次戰勝癌症 又中460萬樂透

2019-09-19 13:52世界日報 編譯陳韻涵╱綜合報導

俄勒岡州男子麥唐納2度戰勝癌症病魔，還贏得460萬元樂透獎金。（Fox6now....
俄勒岡州男子麥唐納2度戰勝癌症病魔，還贏得460萬元樂透獎金。（Fox6now.com截圖）
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美國俄勒岡州男子麥唐納(Stu MacDonald)兩度戰勝癌症病魔，還贏得價值460萬元的樂透獎金，超級好運。

麥唐納每周都會買一張Megabucks樂透彩，而他的妻子克勞蒂亞(Claudia)總是會說：「要買到那張中獎彩券。」

9月7日，克勞蒂亞忘了告訴丈夫這句話，孰料麥唐納當天買的彩券中了460萬元。

樂透局官員表示，麥唐納在俄勒岡州本德市(Bend)瓦格納購物中心(Wagner Mall)裡的艾胥里簡餐館(Ashley`s Cafe)買到這張頭獎券。

這張中獎彩券是麥唐納以快選的方式購買，他選擇一次領，可得230萬元，稅後實領156萬元。

麥唐納說：「我是非常幸運的人，我挺過兩次癌症，現在又中大獎，真神奇。」樂透局在新聞通告中未透露麥唐納曾患何種癌症。

艾胥里簡餐館營運主任龔恩(Tezra Kong)說：「我們得知顧客中獎很興奮，也對團隊賣出頭獎彩券感到欣慰，恭喜得主；部份銷售獎金將回饋給餐館賓客。」

艾胥里簡餐館獲得1%銷售中獎彩券的獎金，相當於4萬6000元。

今年8月初，俄勒岡94歲空軍老兵鮑克(William Bowker)中了650萬元大獎，但他差點把Megabucks彩券扔掉。鮑克的孫女先核對獎券號碼，但她誤看成兆彩(Mega Millions)獎券，發現未中任何號碼，本想把彩券扔掉，幸好爺爺再檢查一次，歡喜發現竟中大獎，忍不住高喊：「我中獎了!」

彩券樂透癌症

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