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不誇張！正妹靠16.5公分「長舌」 年薪破300萬

2019-09-18 20:18聯合新聞網 綜合報導

米可拉.莎拉維菈有特色的長舌，讓她年收入破3百萬新台幣。圖擷自Mikayla S...
米可拉.莎拉維菈有特色的長舌，讓她年收入破3百萬新台幣。圖擷自Mikayla Saravia IG
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一般人靠專業技能賺錢為生，有人靠臉、手腳賺錢，有些人靠異於常人的味覺或嗅覺賺錢。美國一位21歲女子米可拉.莎拉維菈（Mikayla Saravia）則是靠著異於常人的「長舌」成為網紅，有特色的「長舌」更讓她年收入高達新台幣300萬以上。

米可拉目前居住在美國佛羅里達州，小學時她就發現自己的舌頭比一般人長，現在她的舌頭長約6.5英寸（約16.5公分），真是名符其實的「長舌婦」。她也沒有浪費這項特色，除常在自己的IG上分享養眼辣照外，更上傳許多獨特的「舌上功夫」，她IG的追蹤人數高達2百萬。

有廠商看上米可拉這項潛力，希望她能幫產品曝光，她除了在IG分享這些產品的照片或影片外，她也推銷自己公司的產品，她平均每分享一張照片或影片，就可以賺進900至3000美元（約新台幣2.8萬至9.3萬），如今她年收入已高達新台幣300萬以上。一些她舔食物的照片雖然遊走法規邊緣，但她確實展現舌長的魅力。

身為網紅的米可拉接受外媒訪問時表示，「希望人們明白她是非常腳踏實地的，雖然有些人認為擁有很多粉絲的人都很自大，但是她自認很瀟灑」。她還補充說「她為自己的成就感到驕傲，年紀輕輕，擁有自己的公司」。

追蹤她IG的粉絲紛紛留言回應說「妳好漂亮喔」」、「這性感的舌上工夫，真讓人讚嘆」，有網友稱讚她「長舌也是一項特色」，有網友對她展現美臀表示「太性感了讓我興奮」，不過也有網友吐槽說「現在賺錢這麼容易」。

米可拉.莎拉維菈有特色的長舌，讓她年收入破3百萬新台幣。圖擷自Mikayla S...
米可拉.莎拉維菈有特色的長舌，讓她年收入破3百萬新台幣。圖擷自Mikayla Saravia IG
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米可拉.莎拉維菈有特色的長舌，讓她年收入破3百萬新台幣。圖擷自Mikayla S...
米可拉.莎拉維菈有特色的長舌，讓她年收入破3百萬新台幣。圖擷自Mikayla Saravia IG
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