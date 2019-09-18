親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

整理20機砲彈藥爆炸 金門3國軍炸傷四肢

參選立委致詞後 太陽花女神鞠躬竟頭撞麥克風

這也能比！印度辦大賽尋「放屁王」 奪冠有獎金

2019-09-18 20:05聯合新聞網 綜合報導

印度蘇拉特市本周末將舉行第一屆「放屁大賽」，消息一出，引起大批網友討論。 圖擷自...
印度蘇拉特市本周末將舉行第一屆「放屁大賽」，消息一出，引起大批網友討論。 圖擷自粉專「ศูนย์ข้อมูลประเทศอินเดีย」
分享

放屁是一種正常的生理現象，但在公共場所放屁，仍有點尷尬。然而印度蘇拉特市本周末將舉行第一屆「放屁大賽」（What The Fart,WTF），向民眾提倡應該輕鬆看待放屁這件事，只要拿下「屁王第一名」，就有機會奪得最高獎金1萬5千印度盧比（約新台幣6500元）。

根據印度斯坦時報報導，當地居民Yatin Sangoi和Mul Sanghvi近日在網路發起「放屁大賽」，比賽分為「最久」、「最大聲」、「最悅耳」三大評測項目，每位參賽者有60秒能醞釀釋放，最終在擔任評審的喜劇演員及當地醫師評選下，選出3位優勝者。

至於為什麼想舉辦這項比賽，主辦人Yatin Sangoi回憶，「25天前我在和家人一起看電影時，我放了一聲超響亮的屁，結果被全家人嘲笑。我當時就想，如果有放屁的比賽，我應該是冠軍。」

Yatin Sangoi進一步解釋，30年前如果在公共場合放屁，大家會覺得這是很自然的事，但現在卻是一個被社會厭惡的行為。「放屁不應該感到羞恥」Yatin Sangoi說，想藉由這個比賽，使放屁的行為正常化。

根據活動海報指出，比賽將在本月22日舉辦，主辦方表示，贏家將獲得冠軍獎杯，甚至會獲得5千印度盧比（約新台幣2165元）至最高1萬5千印度盧比（約新台幣6500元）。消息一出，已經有逾百位民眾躍躍欲試，等著把獎杯抱回家。

活動海報指出，「放屁大賽」將在本月22日舉辦。 圖擷自being indian
活動海報指出，「放屁大賽」將在本月22日舉辦。 圖擷自being indian
分享

印度

相關新聞

美軍不想讓你看到的幽浮影片 首度證實是真的

2019-09-18 16:29

不誇張！正妹靠16.5公分「長舌」 年薪破300萬

2019-09-18 20:18

試喝過期25年的能量飲料 女子表示味道跟以前一樣好

2019-09-18 17:43

女會計師洗澡時用充電手機 不慎掉入水中觸電而死

2019-09-18 12:38

伊朗10歲女懵懂嫁22歲表哥 網民斥：有如強姦兒童　

2019-09-17 09:29

10歲女童河邊戲水竟被「食腦蟲」啃腦 就醫後仍昏迷

2019-09-16 20:58

兒火葬入土卻突然「復活」 母4個月後開門嚇壞

2019-09-16 16:33

吃生蠔卡一聲以為咬斷牙 男吐出48粒珍珠

2019-09-16 15:34

少女出國肚子痛就醫 8小時後不治子宮竟離奇消失

2019-09-16 15:06

扯！女子夢見吞下訂婚戒指 起床戒指在肚裡

2019-09-16 15:03
看更多

熱門文章

美軍不想讓你看到的幽浮影片 首度證實是真的

2019-09-18 16:29

結婚脫衣熱舞和老公翻雲覆雨 公婆被她嚇到中途離席

2019-09-18 14:47

索羅門與台斷交 彭斯拒絕會見索國總理

2019-09-18 09:42

媽誤按上百張憤怒貼圖 女兒陷憂鬱隔日陳屍家中

2019-09-18 13:56

川普揭金正恩為何介意被叫小火箭人 多國領袖目瞪口呆

2019-09-17 21:05

世上最令人眷戀的15座機場！台灣也有一座名列其中

2019-09-18 15:23

女會計師洗澡時用充電手機 不慎掉入水中觸電而死

2019-09-18 12:38

南韓法部務長陷醜聞 女兒實習2周就能發表國際論文

2019-09-17 21:49

慘況曝光！美俄若爆核戰 45分鐘內死3400萬人

2019-09-18 12:10

沙國油產傳回歸正常速度比預期快 國際油價大跌5%

2019-09-17 22:02

南韓反擊！正式將日本踢出貿易白名單

2019-09-18 10:18

一丁點就能致命 全球食物過敏患者暴增 原因是太好命？

2019-09-18 10:00

這個國家 全體民眾個資都外洩

2019-09-17 23:19

新地緣政治危機 美元是贏家

2019-09-18 00:03

聯國：翁山蘇姬可能因反人類罪面臨起訴

2019-09-18 10:04

美貨幣市場出現緊縮 聯準會十年來首次附買回注資應急

2019-09-18 09:30

又一國淪陷！南韓驚爆非洲豬瘟

2019-09-18 00:06

美股小幅收漲 投資人等待Fed利率決策

2019-09-18 06:53

法西颱風重創日本千葉 最快20日全面恢復供電

2019-09-17 22:50

人口外移、邁入高齡社會 首爾「巨型城市」地位不保

2019-09-18 00:06

沙國火速復產 油價回跌6%

2019-09-18 00:03

日5歲女童去年遭凌虐致死 狠母今被判8年

2019-09-17 23:20

韋氏字典宣布：they有新定義 可指一個人

2019-09-18 14:43

景氣不妙 Fed鴿味更濃了

2019-09-18 00:05

紐時分析／想打伊朗？川普的挑戰：他的話能信嗎？

2019-09-18 11:40

第一次! 新加坡出現2家米其林3星餐廳

2019-09-17 22:39

領先全美！紐約州禁售加味電子煙 兩周後上路

2019-09-18 10:24

影／非洲豬瘟爆發 菲國全民美食烤全豬乏人問津

2019-09-18 12:22

傳美提供情報顯示 對沙國石油設施攻擊來自伊朗

2019-09-17 21:23

強生稱脫歐談判很快展開 歐盟打臉：近日並未安排會談

2019-09-17 23:34

沙國完全恢復產油要到9月底 強調本月能履行對客戶供油

2019-09-18 06:43

供應憂慮消退油價大跌 美股收高

2019-09-18 06:19

影／印尼霾害嚴重 騎車上路如置身五里霧之中

2019-09-18 08:50

康寧下修光通訊、顯示器銷售預測

2019-09-18 00:06

美中貿戰下月磋商 陸副財長今赴美

2019-09-18 00:39

亞洲最大外匯交易中心 星國蟬聯寶座

2019-09-18 00:06

沙國狂買軍火但這個沒簽 美攻伊朗於法無據

2019-09-18 19:08

龐培歐前往沙國 討論對伊朗報復行動

2019-09-18 09:24

沙烏地恢復生產、油價重挫6％ 金價因降息預期攀升

2019-09-18 08:26

川普：美中貿易談判在大選前可能談成協議

2019-09-18 08:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top