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試喝過期25年的能量飲料 女子表示味道跟以前一樣好

2019-09-18 17:43聯合新聞網 綜合報導

女子試喝過期25年的能量飲料，卻發現味道非常好。圖擷自太陽報
女子試喝過期25年的能量飲料，卻發現味道非常好。圖擷自太陽報
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英國一名43歲女子皮卡克（Paula Peacock）意外在老家童年的房間內，找到一瓶過期25年的能量飲料「葡萄適」（Lucozade），決定試試味道，也邀請自己67歲的父親馬丁（Jim Martin）一起試喝，結果驚喜發現味道非常好！許多網友知曉此事後，紛紛留言表示，「舊版的比較好喝」。

根據英國《太陽報》報導，皮卡克在北愛爾蘭老家小時候的臥房內，發現一瓶十幾歲時藏在衣櫃後面的葡萄適，皮卡克表示，在她12歲時被診斷出患有第1型糖尿病，醫生告訴她，患有低血糖的患者，一小瓶含有汽泡的葡萄糖飲料對她有幫助，於是她從小就開始接觸能量飲料。

皮卡克表示，當她找到這瓶葡萄適時非常興奮，因為葡萄適已經改版，不再推出舊款的玻璃瓶，而且含糖量也減少，所以看到這瓶過期的葡萄適時，讓她感到非常懷舊。皮卡克更邀請自己的父親一起品嘗這瓶過期已久的葡萄適，在試喝過後，兩人都覺得它的味道就跟記憶中的一樣好，只是味道變淡了，而且沒有氣泡。

在皮卡克試喝這瓶過期25年葡萄適的消息傳開後，該飲料公司的發言人表示，飲料已經超過它的保存期限，因此並不建議飲用它。更有網友開玩笑的留言表示，「我家裡有一個過期25年的罐頭，不知道她想不想嘗試」。

英國糖尿病

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