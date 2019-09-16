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10歲女童河邊戲水竟被「食腦蟲」啃腦 就醫後仍昏迷

2019-09-16 20:58聯合新聞網 綜合報導

日前美國德州一名女童在住家附近的河邊玩水，不料竟被罕見的「食腦變形蟲」侵入大腦，...
日前美國德州一名女童在住家附近的河邊玩水，不料竟被罕見的「食腦變形蟲」侵入大腦，導致她重度昏迷。圖擷自鏡報
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夏天熱暑難耐，許多家長都會在這時帶孩子外出瘋狂玩水，但水中潛藏的危機並非全都肉眼可見。近日美國德州一名小女孩在住家附近的一條河裡游泳玩水，回家後卻開始出現身體不適，父母緊急將她送醫檢查後，發現女孩的大腦內竟被「食腦變形蟲」入侵，女童甚至到現在都還是處於昏迷狀態。

根據《鏡報》報導，這名年僅10歲的小女孩莉莉（Lily Avant）在假期時跟著家人到河裡戲水，玩完水後莉莉身體都沒出現半點異狀，直到她回家後就開始出現頭痛發燒等症狀，莉莉的母親原本以為只是輕微感冒，因此沒有太過留意，不料莉莉過幾天後開始出現語言遲緩，甚至語無倫次的情況，嚇得父母趕緊將莉莉送往醫院治療，之後她便昏迷不醒。

經醫生檢查後發現，莉莉的腦袋感染了罕見的「食腦變形蟲」，這種寄生蟲時常存在於溫暖的湖泊、河流、池塘和溫泉當中，通常會藉由游泳者的鼻孔進入人體大腦，之後會開始破壞腦部組織。醫師表示，經過腰椎穿刺檢查後，莉莉確認是被福氏內格里蟲（Naegleria fowleri）侵蝕腦部，才導致她重度昏迷。

莉莉的父親透露，她的女兒非常勇敢且意志力相當強大，因此他們堅信並且希望救援還是來得及。報導中也提到，過去曾有4名相同經歷的患者，雖然倖存下來，但都因腦部受損而出現語言障礙和行為失調的情形。

寄生蟲發燒頭痛
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