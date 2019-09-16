吃生蠔卡一聲以為咬斷牙 男吐出48粒珍珠

2019-09-16 15:34 香港01 記者向樂高／報導



當地養殖貝類已有40年的業者指，有時都會在生蠔裡發現珍珠，機率是一萬分之一，但要一次找到48顆珍珠則極為罕見。圖擷自 CTV News 分享 facebook

吃生蠔咬到珍珠可說相當幸運的，而加拿大一名男子吃生蠔時竟找到48顆珍珠，則連養殖貝類業界亦大呼罕見。

艾瑞克（Eric Bourquin）與妻子艾莉絲（Alice Dehen）日前到加拿大卑詩省朋友家作客，其間友人拿出生蠔招待，沒想到艾瑞克拿起一隻生蠔吃到一半時，嘴裏突然發出「卡」一聲，接着表情開始有異；艾莉絲見丈夫表情怪怪的，一度以為他是被食物噎到，想不到艾瑞克竟吐出一大堆珍珠，大大小小連續出很多顆，有圓形和不規則的，數一數竟多達48粒。

艾瑞克表示，當時咬到硬物時，還以為是自己的牙齒掉了，仔細一看才發現是珍珠，「雖然我們住在西岸海邊附近，但從沒見過這種事情，這甚至可以做成珍珠頸鏈了」，艾瑞克將珍珠帶回家，排在一起真的可以製成頸鏈。

艾瑞克上網查過這些珍珠其實並不值錢，但他認為很有紀念意義，「以後我可以向我們的朋友和家人說這故事。」當地養殖貝類已有40年的業者戈迪（Gordie McLellan）指出，生蠔裏發現珍珠的機率是一萬分之一，但一次找到48顆珍珠則極為罕見。

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文章授權轉載自《香港01》