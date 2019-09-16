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少女出國肚子痛就醫 8小時後不治子宮竟離奇消失

2019-09-16 15:06聯合新聞網 綜合報導

少女忍了腹痛三天才就醫，住院8小時後宣告不治。圖擷自thesun
少女忍了腹痛三天才就醫，住院8小時後宣告不治。圖擷自thesun
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俄羅斯有對夫妻帶著16歲女兒到土耳其渡假，少女在渡假期間因為劇烈腹痛到當地醫院就診，豈料她在8小時後被醫生宣告死亡，突如其來的噩耗讓少女的父親不敢置信，他懷疑事情不單純將少女遺體送回俄羅斯檢驗，事件也陷入羅生門。

根據《太陽報》報導，16歲的少女索菲亞（Sofiya Lanshakova），在去土耳其旅遊期間疑似因闌尾炎產生腹痛、胸痛等症狀，起初索菲亞以為只是一般疼痛，忍耐了3天才去當地就醫，索菲亞在醫院待了8小時後宣告不治。

土耳其醫生表示少女因急性闌尾炎身亡，不過索菲亞的父親蘭沙可夫（Vyacheslav Lanshakov）認為女兒的死因離奇，將索菲亞遺體送回俄羅斯檢查，俄羅斯法醫認為她是因為腹膜炎才逝世，這與土耳其醫師所說的病症不同，不過，更離奇的是俄羅斯法醫在檢查時，發現索菲亞的子宮消失了。

蘭沙可夫表示「我們一直在閱讀有關類似情況的文章，我們懷疑器官移植可能已經完成。」，而土耳其院方收到消息也極力否認，院方表示「索菲亞入院時已疼痛3天了，她處於不良狀態」，面對指控院方將採取法律途徑維持聲譽，不過對於索菲亞子宮不見一事，並未多做回應，此案件也成了羅生門，等候俄羅斯警方進一步調查。

少女父親不敢相信女兒已離世，懷疑其中藏有陰謀。圖擷自thesun
少女父親不敢相信女兒已離世，懷疑其中藏有陰謀。圖擷自thesun
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俄羅斯腹痛子宮
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