兒火葬入土卻突然「復活」 母4個月後開門嚇壞

2019-09-16 16:33 聯合新聞網 綜合報導



一名62歲母親在今年3月為已逝的兒子舉辦喪禮，沒想到4個月後在家中突然聽到敲門聲，站在門外的竟是已過世的兒子，讓她當場嚇傻。圖擷自 太陽報 分享 facebook

本該是化成灰被埋葬在土裡的兒子，想不到在4個月後卻無預警的敲響家門！日前俄羅斯一名母親被警方通知自己的兒子失蹤，過沒多久後接獲兒子的死訊，便為兒子的遺體進行葬禮。但4個多月過去後，該母親某天聽到敲門聲前去開門時，打開門一看站在外面的人，竟是自己已逝的兒子，讓她當場崩潰嚇傻。

根據《太陽報》報導，這名62歲的母親安東尼奧（Antonina Mikhailovna）在今年3月時，曾通報43歲的兒子康斯坦丁（Konstantin）失蹤，有一天她接到警方通知，請她和家人前來認屍，之後安東尼奧便確認警方找到的遺體是自己的兒子康斯坦丁，當時家人傷心的為康斯坦丁舉行追悼會，並在當地墳墓進行火葬和送終儀式。

萬萬沒想到在4個月過後，安東尼奧突然在家中聽到敲門聲，當她透過窺視孔看到站在門外的竟然是她的兒子，讓她嚇得目瞪口呆，因為康斯坦丁本該是被燒成灰躺在墳墓的「已逝之人（dead man）」怎麼會突然復活的站家門口，她甚至還驚恐的表示「當我看到外面站著的『死人』時，我簡直快崩潰了！」據警方透露，其實康斯坦丁根本沒有死，他之所以會消失那麼久是因為他需要「思考生活的意義」。

康斯坦丁本人表示，自己曾是一名軍人並在海軍基地工作，由於在軍中的生活對他來說太困難了，因此他需要花更多時間來認識自己，他還告訴警方「我正在思考生命的意義，以及我想對自己做些什麼」。儘管如此，在法律上康斯坦丁已經是一名正式宣告死亡的人了，對於這樣的情況警方也都感到不知所措，因安東尼奧認錯屍體導致這一連串烏龍，警方也對此表達歉意。