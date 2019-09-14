無辜女遭特種部隊搜出毒品嚇哭 結局大反轉！

2019-09-14 12:36 聯合新聞網 綜合報導



安娜絲塔西遭到緝毒，嚇哭後才發現是男友的求婚計畫。圖／取自 CLAUDIA 分享 facebook

極端求婚計畫！俄羅斯一名女子安娜絲塔西亞（Anastasia）日前從機場返家途中，遇到一群身穿黑色制服、全副武裝的特種部隊盤查，她被搜出一包不知名粉末，還被隊員怒吼，讓她幾乎快要嚇哭，其中一名隊員卻突然扯下面罩、單膝下跪，並說「嫁給我吧！」她才發現是男友歇爾蓋（Sergei）的求婚計畫。

根據《BBC》報導，安娜絲塔西亞日前搭機抵達聖彼得堡時，由於男友臨時有事無法接機，請另一名友人協助接送，在她搭上車快抵達公寓時，突然有一台窗戶全部塗黑的小巴士開出來、擋住去路，一群戴著面罩、全副武裝的特種部隊跳下車，抓走駕駛，展開驚天動地的緝毒行動。

特種部隊要求安娜絲塔西亞離開車內，並在後車廂內翻找，竟在行李內發現一袋未知的白色粉末，其中一名女隊員向她表示「你涉嫌運輸、供應藥物」，安娜絲塔西亞嚇得臉色慘白，解釋「那不是我的」，另一名男性隊員卻對她大吼「不然是誰的？玩夠了沒？」

此時，另一名隊員又打開一個包裹，拿出裡面的粉色盒子，詢問安娜絲塔西亞包裹是什麼，她則哽咽回答「我不知道」，該隊員竟突然扯下面罩、單膝下跪，大吼「嫁給我吧！」仔細一看才發現他就是安娜絲塔西亞男友歇蓋爾。

事實上，該「特種部隊」中，只有歇蓋爾在執法單位工作，歇蓋爾有此求婚構想後，詢問俄羅斯聯邦安全局（FSB）被拒絕，因此找上特種部隊秀（Spetsnaz Show）」，花費3萬盧布（約為新台幣1.4萬元）完成求婚，為避免工作人員太逼真，歇蓋爾特別請朋友充當駕駛演出。安娜絲塔西亞事後坦言，剛開始真的嚇壞了，但也沒有生氣太久。

報導指出，「特種部隊秀」創辦人為36歲創辦人羅金（Sergei Rodkin），他表示過去是免費為朋友構想求婚計畫，因為創意擴大，2014年創立第一家極端求婚公司，現在已在俄羅斯各地開了14間分店，他也說，「客戶都喜歡特種部隊行動，如武裝逮捕或毒品等」。

心理學家索達托瓦（Polina Soldatova）指出，極端求婚商機顯示警察在俄羅斯人日常中扮演的角色，他表示「幽默是一種對於社會現狀的回應，這些惡作劇也是一種接受事實的方法，維安部隊隨時會找上門，人們需要與現實和解的途徑」。