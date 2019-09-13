「小男孩」看球賽抽菸被罵翻 他竟已是36歲大叔

2019-09-13 15:28 聯合新聞網 綜合報導



考庫克（右）和兒子（左）一起去看球賽。 圖擷自 @objektifdegilim推特 分享 facebook 土耳其日前舉辦一場慈善足球賽，攝影機拍到場邊一名「小男孩」吞雲吐霧的抽著菸，而且他的身旁還有一名孩童，「小男孩」大剌剌的態度不畏旁人眼光，畫面一播放引來軒然大波。不過事後得知這名「小男孩」其實已經36歲了，而且還是一名父親，旁邊那名孩童就是他的兒子。

據《每日郵報》報導，這名穿著綠色條紋衣服的男子名叫考庫克（Cocuk），現年36歲，日前帶著他的兒子去觀賞球賽，但因為考庫克長相太「幼齒」，和他的兒子坐在一起實在難以想像兩人的關係是父子。

考庫克在場邊抽菸的畫面剛好被攝影機拍到，影片也被上傳到推特上，但因為長相實在不像成年人，因此畫面一播出引來許多爭議，也讓球迷和觀眾感到不滿，直到他的身分年齡曝光後，才讓許多人恍然大悟。不過考庫克的行為其實已經觸法，根據土耳其法律規定，在公共場所吸菸可處69土耳其里拉（約台幣375元）的罰金。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

考庫克（右）在場邊抽菸的畫面引起爭議，只因為他雖然已經36歲，但外表實在太幼齒，讓人以為他未成年。 分享 facebook