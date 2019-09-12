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全台這水庫最常「抓交替」？ 原來水底藏著它…

婦人持獵刀砍老公下體 警方將「斷根」冷凍送醫

2019-09-12 09:32聯合新聞網 綜合報導

這位美國56歲婦人在10日凌晨將丈夫綁在家中，並持獵刀將他陰莖砍下。圖擷自New...
這位美國56歲婦人在10日凌晨將丈夫綁在家中，並持獵刀將他陰莖砍下。圖擷自New York Post
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美國北卡羅來納州（North Carolina）一位56歲婦人10日遭警方逮捕，因為她將自己61歲的丈夫綁在家中，並持獵刀將丈夫的陰莖砍下，雖然警方到場後立刻將丈夫和斷根送醫，但仍不確定醫生是否可以將斷根重新接回，而這名婦人也被依惡意閹割和綁架罪起訴。

根據「New York Post」報導，這位婦人名叫芙拉布特（Victoria Frabutt），警方在10日凌晨4點接到報案電話，並前往她的家中，發現芙拉布特將自己丈夫綁在座椅上，並已經用獵刀將丈夫的陰莖砍下，警方表示他們到場後便立即找到丈夫的斷根，並放在冰上連同丈夫一起送往維丹特（Vidant）醫療中心，但送醫後仍不確定丈夫的陰莖是否能接回，警方也說芙拉布特犯案的動機仍然不明，而她目前被以惡意閹割和綁架罪起訴，保釋金為10萬美金（約台幣311萬元）。

事實上，美國在1993年也曾發生類案例，一名婦人用菜刀砍斷了丈夫的陰莖，並將陰莖丟棄至田裡，事後警方搜查發現了丈夫的陰莖，並送醫耗時9個半小時將接回，這位婦人聲稱丈夫長期對她身心施虐並強迫她墮胎，才會一時憤怒砍老公，而陪審團最後則是認定這位婦人無罪。

陰莖綁架夫妻
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