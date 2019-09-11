搭3.5hrs赴約「被嫌肥」慘遭丟包！28歲辣媽玩Tinder超心碎

2019-09-11 20:30 香港01 記者安祖娜／報導



薩維琪形容當日的經歷是「最短又最糟糕的約會」，指起初發起眾籌只是想以有趣方式面對事件。 fb「Jade Suzy Savage」圖片 分享 facebook 用交友程式是擴闊生活圈子的渠道之一，不過網上交友有一定風險，一名28歲英國單親媽日前以Tinder程式相約男網友約會，更不惜乘3個半小時火車赴約。不過兩人會合時，男網友竟嫌棄她比上次見面肥胖，當場拒絕約會，更將她「丟低」在火車站。英女遂以自嘲方式將經歷分享至眾籌平台，希望網民能資助其車資，沒料很快便達到目標。

居於英國萊斯特（Leicestershire）的女子薩維琪（Jade Savage）早前為其「最糟糕的約會」舉行眾籌，沒料極速達標。這位28歲單親媽早前以Tinder程式相約一名27歲男網友於彼得堡（Peterborough）見面，更為此乘搭3.5小時火車前往目的地。

薩維琪說，兩人1個月前曾經見面，當日會合前一直以電話通話。男網友按約定時間駕車到車站接她，但見面時竟突然稱「他X的！你是不是肥了？」，似乎是想打退堂鼓。薩維琪有點不滿，但仍想與對方共度美好時光，故上了男網友的車打算繼續約會，不料對方再說：「這是一個事實，妳肥了，所以我可以拿這件事開玩笑。」

薩維琪感到被辱，直斥對方混帳又毫無禮貌，不料男網友卻惱羞成怒，「他開車帶我回到火車站，指我令他的心情非常差，所以必須立即回家」，結果薩維琪花了3.5小時車程出席的約會在短短5分鐘就結束了。

當下薩維琪覺得生氣又失望，但禍不單行的她還錯過了回家的巴士，只能再等1小時後的火車。等車期間她想到下火車後還要轉乘的士才可回家，即時花了5鎊（約48港元）購買一杯酒發洩，最終整個旅程共花費了90鎊（約871港元）。

她事後將經歷以自嘲方式紀錄並上載至眾籌平台，形容是「最短又最糟糕的約會」，笑言希望同情她的網民能資助其車費，沒想到短時間內已達標。薩維琪說，雖然朋友們事後取笑她，稱她「花了90英鎊去彼得堡，被侮辱是胖子然後被送回家」，但她卻另有看法，「我看到了事件有趣的一面，這就是為什麼我舉行眾籌，而我亦很感激網民的安慰和籌款」。 薩維琪感謝網友的安慰。 fb「Jade Suzy Savage」圖片 分享 facebook 28歲美豔辣媽。 fb「Jade Suzy Savage」圖片 分享 facebook

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文章授權轉載自《香港01》