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黑道大哥改賣海鮮！價格低到引警懷疑 真相曝光GG了　

2019-09-11 20:12聯合新聞網 綜合報導

一名黑道份子從良轉行改賣海鮮，海鮮價格便宜到讓當地轟動，也引起附近店家和警方懷疑...
一名黑道份子從良轉行改賣海鮮，海鮮價格便宜到讓當地轟動，也引起附近店家和警方懷疑。 示意圖／Ingimage
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近年日本警方積極打壓黑幫，許多黑道份子為了生活，從良改當生意人。近日一則相關新聞引發日本網友關注，一名黑道份子坂上明弘轉行改賣海鮮，貨物價格便宜到讓居民轟動，還引起警方注意，最後坂上明弘因非法獵捕而被逮！

根據日本媒體報導，這位黑幫大哥坂上明弘今年51歲，原本是日本最大黑幫「山口組」組織旗下的一個組長，後來改當生意人，和妻子開一間日式料理店，店裡有賣串燒，還有許多物美價廉的海鮮。

最讓主婦們無法抗拒的是，坂上明弘店裡的海鮮價格非常低廉，甚至比同一條街上的其他店家還便宜。有媒體比較發現，店內一份海鮮丼飯的價格為500日元（約新台幣144元），雖然很便宜，但坂上明弘夫妻用料實在、份量十足，海鮮鋪滿白飯，幾乎都要滿出來。

這樣經濟實惠的店家，很快掀起轟動。據了解，這間日本料理店的年營業額最高達到了3000萬日幣（約台幣800多萬）！由於名聲響亮，讓附近店家開始懷疑，坂上明弘為何能以如此便宜的價格賣海鮮，這問題同時也引發警方注意。

經過日本警方一段時間的調查，竟發現坂上明弘的海鮮，是以「非法獵捕」取得。

警方表示，坂上明弘先從熟悉的潛水業者那裡，以極低價格租借到氧氣瓶，接著深夜親自駕駛船隻，和另外兩位先前的黑幫成員出海，一位成員負責把風，看看是否有巡警，另一名成員則潛入海裡捕魚。最後警方以捕魚行為沒按照程序申請合法執照和資格，將坂上明弘逮捕。

▼坂上明弘賣的海鮮引發當地轟動，名聲打亮後被起底先前是位黑道大哥

▼坂上明弘一夥人非法獵捕海鮮，圖為捕魚用的工具

黑道海鮮
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