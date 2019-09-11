為兒買鞋！窮父現場清點「多年積蓄」 付錢還說對不起

2019-09-11 16:08 聯合新聞網 綜合報導



身形佝僂的老父親帶兒子買新鞋，付錢時將一個陳舊盒子打開，在櫃台錢低頭數著硬幣。 圖擷自 粉專 Philippine trends and news 分享 facebook

父母一輩子無私奉獻，恨不得將「最好的東西」都給孩子。日前在菲律賓一則貼文引發熱議，一名老父親帶兒子買新鞋，付錢時將一個陳舊盒子打開，低頭數著一枚枚零錢，這一幕被店員拍下，數張流露父愛的照片在臉書瘋傳，網友看了超鼻酸，寫道「父母的愛真偉大」 。

綜合外媒報導，日前菲律賓一間鞋店門市的店員，在臉書上傳三張照片，內文寫道照片中的兩位男子是父子關係，該名老父親帶兒子買新鞋，他看起來有點年紀、身形瘦小，結帳時，老父親抱著一個陳舊盒子，從裡面拿出一枚枚硬幣。

根據店員透露，這名父親一直很想為兒子買雙新鞋，但他們家境不好，因此多年來，他都將零錢慢慢地存在盒子裡，現在終於有足夠的錢，帶著兒子來買那雙一直想穿的鞋。

店員也提到，這名老父親清點完錢後，露出滿足的笑容，隨後更表示他再三算過盒內有足夠的錢買鞋，但可能還要請店員再算一次，老父不斷地向店員說不好意思。不久店員也將整個過程拍下來，感動直呼這名顧客是他遇過最偉大的父親！

隨後這三張照片及感人的故事，被臉書粉絲專頁「Philippine trends and news」分享，引發當地熱烈迴響，不少網友見到老父佝僂的身影相當鼻酸，紛紛留言「看完想到了我的爸媽」、「希望孩子長大後會記得爸爸的疼愛！」、「這是爸爸給他的祝福」、「父母的愛真偉大」 。