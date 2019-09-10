親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

陸為何陷經濟危機？內外夾攻的人民幣陷阱

揭秘！郭柯明早再合體 是「老闆」敲定時間

為求成績及格幫老師做「燒炭實驗」 高中妹引火燒全身

2019-09-10 21:32聯合新聞網 綜合報導

一名泰國高三女學生為挽救不及格的物理成績，答應幫老師做「燒炭實驗」，不料卻意外引...
一名泰國高三女學生為挽救不及格的物理成績，答應幫老師做「燒炭實驗」，不料卻意外引火上身，全身被嚴重燒傷。圖擷自แซม คนบ้านนอก
分享

為人師表竟如此惡劣！日前泰國一名高三女學生因物理考試不及格，被物理老師約談，老師竟給了3個選項要她3選1，做到其中一項才能讓她的成績及格，但是在客觀條件下，女學生只能選擇幫老師做「燒炭實驗」，不料在實驗過程中卻發生嚴重意外，導致她全身重度燒傷，事件發生後該名老師卻完全不負責。

根據《泰國日報》報導，泰國坤敬府（Changwat Khon Kaen）南澎縣一名高三女學生佤莎娜（Wasana Larnbut），因為物理考試不及格被老師叫到辦公室，隨後並給她3個選擇，讓她有機會把成績變成及格，一是無論補考多少次，直到考及格為止，二是要送老師禮物，三則是協助老師做燒炭實驗。由於沒錢加上成績又不理想，因此佤莎娜也別無選擇，只好幫老師做燒炭實驗，來達成讓成績及格的目的。

沒想到在實驗過程中，當佤莎娜往炭爐中澆汽油點火時，卻突然引火上身，因為她沒有穿戴任何防護裝備，更沒有專業人士在旁協助，導致她從頭到腳全部被火嚴重燒傷，皮膚呈現潰爛狀態，面容也全毀，佤莎娜被送到醫院治療1週後，才能繼續返家接受治療。

照片中可見，佤莎娜全身都被紗布包裹住，甚至連手指也被紗布纏繞，虛弱的她只能躺在病床上哪兒都去不了。報導中也提到，事發後佤莎娜因為害怕老師所以不敢去學校，該名物理老師只有到醫院探望過一次，後來就一直避而不見，還不斷推卸責任，甚至對外聲稱實驗是學生自己要去做的，意外與他無關，這讓佤莎娜全家都相當憤怒，表示絕對要向對方提告。

所幸目前佤莎娜的傷勢已穩定，至於佤莎娜的醫藥費會由校方和醫療保險做支撐，暫時沒讓佤莎娜的家庭陷入經濟困境。

泰國高中老師
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

正妹律師兼賣淫「一天接15男」 老公力挺她的遠大理想

2019-09-10 21:14

1周中2次樂透！免費彩券中2000萬 「強忍爽感」回公司上班

2019-09-10 11:22

她15年間連生10男 39歲終產女喜呼：彷彿家庭完整了

2019-09-09 18:17

真人版名偵探柯南！ 13歲男童助警方偵破27年懸案

2019-09-09 15:48

8年沒休超過一周的假 開會接妻來電：兒猝死

2019-09-09 13:39

收銀員靠「過目不忘」 盜刷1300張信用卡

2019-09-09 11:09

中槍不死再活埋！印度宰殺藍牛羚 網民：人類比野獸更不堪

2019-09-09 10:52

熱門文章

男子參加婚禮驚見「女友是新娘」 下一秒結局超展開

2019-09-10 10:38

1周中2次樂透！免費彩券中2000萬 「強忍爽感」回公司上班

2019-09-10 11:22

這人是誰？ 打敗全球分析師 幾句話精準反映美股

2019-09-10 09:00

影／銀行誤匯給他們300多萬 美夫婦這麼做惹大麻煩

2019-09-10 12:31

美國新聞與世界報導全美大學排行 今年第一名是這所

2019-09-10 01:14

金融巨鱷索羅斯：川普可能為了爭取連任出賣美國

2019-09-10 11:45

影片瘋傳！特斯拉駕駛高速路上睡翻 腦袋垂到胸前

2019-09-10 12:28

谷歌微軟領跌 美股道瓊指數連升四日

2019-09-10 05:26

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top