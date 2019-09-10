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正妹律師兼賣淫「一天接15男」 老公力挺她的遠大理想

2019-09-10 21:14聯合新聞網 綜合報導

為了實現理想，正妹律師兼差從事賣淫工作。 翻攝自YouTube
為了實現理想，正妹律師兼差從事賣淫工作。 翻攝自YouTube
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賣淫是為了更遠大的理想！」美國一名30歲的正妹律師雖已婚並為人母，卻從3年前便開始兼差賣淫，長相艷麗、身材姣好的她短短3周就賺得5.5萬美元（約台幣171萬元），之所以這麼做並不是單純為了財富，是為了推動賣淫合法化的理想，更親自上陣體會民情，深遠的意涵獲得丈夫全力支持。

據《太陽報》報導，來自愛荷華州德梅因市（Des Moines）的30歲女子希爾斯（Katherine Sears）3年前正式成為刑事律師，平時除了把分內工作做完外，同時開始兼職賣淫。丈夫約翰（John Sears）不僅完全知情，更是給予最愛的妻子無條件的支持，原因在於理解妻子遠大的抱負，希爾斯表示「我認為我們愈去談論碰觸這個產業，推動賣淫合法化的可能性就愈高。」

希爾斯上節目接受訪談。 翻攝自youtube
希爾斯上節目接受訪談。 翻攝自youtube
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希爾斯先是在內華達州的一間妓院裡接客數星期，該州目前是美國唯一一個可合法賣淫的地方；她透露自己生意好時，一天約可接客10至15人，不到一個月的時間，便輕鬆賺得5.5萬美元，「我喜歡性愛，覺得性很有趣，還可以拿到報酬」。

希爾斯目前不但要同時兼顧賣淫與辯護律師的工作，還要再多抽出時間陪伴出生4個月的兒子，如此忙碌仍不喊累，是想要幫助改善大眾對於從事賣淫工作女子的看法，「妓女也是人，她們是我認識過最好的人，我認為很多人對賣淫工作有偏見，不了解這產業，社會往往瞧不起對性抱持開放觀念的女人。」

賣淫正妹
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