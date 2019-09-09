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她15年間連生10男 39歲終產女喜呼：彷彿家庭完整了

2019-09-09 18:17聯合新聞網 綜合報導

蘇格蘭一對夫妻，在15年間陸續生了10名男孩，創下英國國內紀錄，日前他們終於喜獲...
蘇格蘭一對夫妻，在15年間陸續生了10名男孩，創下英國國內紀錄，日前他們終於喜獲一名女孩。圖擷自鏡報
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蘇格蘭羅斯郡（Ross-shire）一對夫妻，在15年間陸續生了10名男孩，創下英國國內紀錄，是英國第一位育有10個男孩的媽媽。上個月他們又產下了第11個孩子，但這次生的終於不再是男孩而是女孩，是他們的第一個女兒，這位女孩的到來讓他們又驚又喜，媽媽更直呼「彷彿家庭完整了！」

根據英國《鏡報》報導，39歲的媽媽亞莉克西斯（Alexis Brett）以前都要等到生產時才知道孩子的性別，當時她非常確信自己會再生下一名男孩，她也就沒有向醫生詢問肚中孩子的性別，但丈夫戴維（Davie）實在太好奇，就還是到診所進行性別掃描，雖然已不是第一次生產，但還是緊張到打不開信封，直到孩子誕生後才知道是個小女孩，全家人都為這個結果感到相當驚奇。

女兒誕生後全家人都開始改變自己的行為，亞莉克西斯透露，自己曾說過不會跟女生相處，不過現在一切都變了「我們覺得挑選粉紅色的東西相當有趣」。就連10個哥哥得知自己有個妹妹也興奮不已，他們為了不吵到她睡覺所以試著保持安靜，也幫忙抱她、感受她。

許多人都質疑亞莉克西斯是為了兒童福利津貼才生那麼多胎，對此她表示「我不在乎別人怎麼想，我們並不是為了這個，戴維有一個好工作，這代表我們不符合兒童福利津貼的全額資格。」然而夫妻倆都認為，女兒卡麥隆（Cameron）的出生是一種非常美妙的感受，雖然曾經自嘲所有的避孕方式都沒有用，但這次真的要告訴自己「不要再更多了，我們肯定要停下來了」。

39歲的媽媽亞莉克西斯，直到孩子誕生後才知道是個小女孩，全家人都為這個結果感到相...
39歲的媽媽亞莉克西斯，直到孩子誕生後才知道是個小女孩，全家人都為這個結果感到相當驚喜。圖擷自鏡報
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