真人版名偵探柯南！ 13歲男童助警方偵破27年懸案

2019-09-09 15:48 聯合新聞網 綜合報導



警方出動機具將車吊起後，才在車內發現失蹤27年女子的屍體。圖擷自 福斯新聞 分享 facebook

現實生活中真的有名偵探柯南！加拿大一名13歲男童從小就擅長推理思考，日前他竟協助警方偵破一樁長達27年的懸案，在他的幫助下加拿大皇家騎警才得以找到在1992年被通報失蹤的女子法里斯（Janet Farris），小兵立大功的情節，讓警方都感到不可思議。

根據《福斯新聞》報導，加拿大一名女子法里斯在1992年開車前往亞伯達省（Alberta）參加婚禮，不料竟離奇失蹤，此案長達27年仍未結案。如今竟在13歲男童韋卡倫（Max Werenka）的協助下偵破，日前他獨自前往格里芬湖（Lake Griffin）玩耍時，突然發現有輛車沉在湖底，機警的他發現事情不對勁立刻報警處理，兩名警方隨即趕到湖邊，但當時湖面上什麼也看不見，於是男童就直接跳進水中並用GoPro錄下車輛畫面，再拿給警方確認，這樣的舉動成為警方破案的最大主因，隨後警方就用機具將沉在湖底的車輛拉出，同時也發現了法里斯的屍體。

對此警方認為，法里斯當時應該是為了躲避動物或其他原因突然轉向跌進湖中，才沒有留下任何跡象而失蹤。男童韋卡倫在受訪時也表示「我總是喜歡質疑一些事情，也很喜歡提出問題。」針對懸宕27年的意外，在韋卡倫和警方的努力下才終於破案，法里斯的62歲兒子喬治（George Farris）得知此消息後也感到非常欣慰。