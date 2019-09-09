親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

南方淪陷！菲律賓證實「非洲豬瘟」疫情爆發

公車煞車老翁沒坐穩跌倒身亡 司機無罪變有罪！

真人版名偵探柯南！ 13歲男童助警方偵破27年懸案

2019-09-09 15:48聯合新聞網 綜合報導

警方出動機具將車吊起後，才在車內發現失蹤27年女子的屍體。圖擷自福斯新聞
警方出動機具將車吊起後，才在車內發現失蹤27年女子的屍體。圖擷自福斯新聞
分享

現實生活中真的有名偵探柯南加拿大一名13歲男童從小就擅長推理思考，日前他竟協助警方偵破一樁長達27年的懸案，在他的幫助下加拿大皇家騎警才得以找到在1992年被通報失蹤的女子法里斯（Janet Farris），小兵立大功的情節，讓警方都感到不可思議。

根據《福斯新聞》報導，加拿大一名女子法里斯在1992年開車前往亞伯達省（Alberta）參加婚禮，不料竟離奇失蹤，此案長達27年仍未結案。如今竟在13歲男童韋卡倫（Max Werenka）的協助下偵破，日前他獨自前往格里芬湖（Lake Griffin）玩耍時，突然發現有輛車沉在湖底，機警的他發現事情不對勁立刻報警處理，兩名警方隨即趕到湖邊，但當時湖面上什麼也看不見，於是男童就直接跳進水中並用GoPro錄下車輛畫面，再拿給警方確認，這樣的舉動成為警方破案的最大主因，隨後警方就用機具將沉在湖底的車輛拉出，同時也發現了法里斯的屍體。

對此警方認為，法里斯當時應該是為了躲避動物或其他原因突然轉向跌進湖中，才沒有留下任何跡象而失蹤。男童韋卡倫在受訪時也表示「我總是喜歡質疑一些事情，也很喜歡提出問題。」針對懸宕27年的意外，在韋卡倫和警方的努力下才終於破案，法里斯的62歲兒子喬治（George Farris）得知此消息後也感到非常欣慰。

13歲男童直接跳入水中並用GoPro將沉在湖底的車輛錄下，這舉動成為警方破案的最...
13歲男童直接跳入水中並用GoPro將沉在湖底的車輛錄下，這舉動成為警方破案的最大主因。圖擷自福斯新聞
分享

加拿大柯南推理

相關新聞

8年沒休超過一周的假 開會接妻來電：兒猝死

2019-09-09 13:39

中槍不死再活埋！印度宰殺藍牛羚 網民：人類比野獸更不堪

2019-09-09 10:52

收銀員靠「過目不忘」 盜刷1300張信用卡

2019-09-09 11:09

搭雲霄飛車一手抓住飛走的iPHONE X！男子驚奇影片曝光 百萬人朝聖

2019-09-07 12:31

讓專業的來！機長2小時後才到 乘客直接代打「我開飛機」

2019-09-07 10:04

天后海豚音「獲官方認證」！一開口竟讓真海豚嚇到彈飛

2019-09-06 19:48

68歲老翁與母牛發生性關係 聲稱「為了快樂而做」

2019-09-06 16:35

熱門文章

挪威選手勇奪三鐵冠軍 頭上鴨舌帽竟是「埔鹽順澤宮」

2019-09-09 09:52

收銀員靠「過目不忘」 盜刷1300張信用卡

2019-09-09 11:09

巨款莫名進帳戶！這對夫妻花錢不手軟買跑車 麻煩大了

2019-09-09 08:22

8年沒休超過一周的假 開會接妻來電：兒猝死

2019-09-09 13:39

川普貿易戰是否讓中國做出了改變？專家這樣認為

2019-09-08 23:24

影／擅闖農場救兔兔 女素食者受傷討拍反挨轟

2019-09-08 18:21

載現代汽車的貨輪在美東翻覆 4名南韓船員困引擎室

2019-09-09 08:46

2把火燒死千人！成衣業黑暗史 為何快被貿易戰洗白？

2019-09-09 11:00

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top