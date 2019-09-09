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8年沒休超過一周的假 開會接妻來電：兒猝死

2019-09-09 13:39聯合新聞網 綜合報導

網友擁有美滿家庭，卻因雙胞胎兒子之一猝死，讓他感慨別只顧工作而忽略身邊的家人。圖...
網友擁有美滿家庭，卻因雙胞胎兒子之一猝死，讓他感慨別只顧工作而忽略身邊的家人。圖擷自LinkedIn
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有諺「活在當下，時時關心你身邊的人」，因為你永遠不知下一秒會發生什麼事。美國一位人父(J.R. Storment)史朵門特在自創公司8年期間，沒有連續休超過1周的休假，就在日前開會中接到8歲兒子猝死的消息，讓他當場心碎也相當懊悔。事後他在LinkedIn發表文章分享切身之痛，並提醒身為家長的人們，時間是殘酷的，請花時間多陪陪孩子們，一旦時間沒有了，後悔也來不及。

史朵門特文中提到，他8年前與朋友共同創立一家公司，那年老婆剛生下一對雙胞胎兒子。三周前在已被收購的公司與同事開會時，接到老婆打電話告知雙胞胎之一的( Wiley)威力猝死消息，他以為聽錯了，甚至重複向老婆確認，得到的回應是「威力死了」。

12分鐘後，史朵門特在同事的協助下回到家，門外車道上已停滿警車和救護車，他也被阻絕在外。2.5小時之後，他和老婆終於看到安詳躺在房間床上的威力。他們在威力身旁呆坐30分鐘後，史朵門特用手輕撫他威力的頭髮，然後握住他的小手問說「發生了什麼事，伙計？發生了什麼事？」史朵門特回想前一晚，威利很健康，很投入，有朋友和孩子一起到家裡吃飯，我們都跳上幾周前購買的巨型蹦床。晚上睡覺前，威利受隔壁鄰居吵雜聲影響睡不著，關上窗戶後，我們相互擁抱對方，他也很快入眠。

經過法醫檢驗後估算，威力死亡時間已經超過至少8-10個小時，這表示他在深夜就已經死亡了。史朵門特想起去年威力被被診斷出患有典型的輕度癲癇症，稱為Benign Rolandic Epilepsy，最常見於8-13歲的男孩，它通常在青少年時期會自行康復。威力癲癇症發作時的症狀很輕微，而且只發作過一次，所以他們夫妻也就輕忽這件事。

事後史朵門特在LinkedIn發表文章分享切身之痛，並提醒為人父母者，別沉靜在自己的工作中，忘記身邊的親人，時間是殘酷的，請花時間多陪陪孩子們，一旦時間沒有了，後悔也來不及。

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