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搭雲霄飛車一手抓住飛走的IPHONE X！男子驚奇影片曝光 百萬人朝聖

2019-09-07 12:31聯合新聞網 綜合報導

男子見飛走的手機，毫不猶豫地伸長手去抓住它。 圖／sirsammy 15
男子見飛走的手機，毫不猶豫地伸長手去抓住它。 圖／sirsammy 15
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這真的太神奇了！近期Youtube上流傳一段影片，一名男子與女性友人搭乘雲霄飛車的時候，竟然意外用手抓到一支陌生人飛走的IPhone X，讓他興奮的大呼大叫，這段影片也才在短短的幾天內，點閱數就突破了300萬大關。

男子山謬斯（Samuel Kempf）與女性友人一同搭乘雲霄飛車，只見他原先一臉輕鬆，直到雲霄飛車上升後他先是吐了一口氣，開始高速往下衝，他興奮地高舉雙手尖叫，沒料到竟然飛來一支手機，他毫不猶豫的伸長手抓下它，他拿著手機高舉慶祝，後面的乘客也與他擊掌歡呼。

男子見飛走的手機，毫不猶豫地伸長手去抓住它。 圖／sirsammy 15
男子見飛走的手機，毫不猶豫地伸長手去抓住它。 圖／sirsammy 15
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山謬斯表示後來他全程緊握這支手機，直到最後他把手機還給了主人，手機主人無法相信這麼神奇的事情，並且給山謬斯一個大大的擁抱，網友看到也大讚「人間的神」、「史詩級的完美接球，真的太狂了」、「今日MVP」。

事件地點發生在西班牙巴塞隆納的冒險港(PortAventura)主題樂園，雲霄飛車在2017年啟用，擁有許多歐洲紀錄，目前是歐洲第二高的雲霄飛車，最高時速為135公里，他表示這是上個月遊玩時拍到的，因為覺得太酷才在自己頻道留念，也因此成為了爆紅話題人物。

雲霄飛車
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