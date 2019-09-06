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天后海豚音「獲官方認證」！一開口竟讓真海豚嚇到彈飛

2019-09-06 19:48香港01 記者卡洛兒／報導

美國歌唱天后瑪麗嘉兒（Mariah Carey）擁有招牌「海豚音」，曾以震撼高音...
美國歌唱天后瑪麗嘉兒（Mariah Carey）擁有招牌「海豚音」，曾以震撼高音震飛瓶蓋。 圖擷自IG「mariahcarey」
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美國歌唱天后瑪麗嘉兒（Mariah Carey）的招牌「海豚音」得到「真海豚」認證？瑪麗嘉兒昨日（3日）在Instagram上傳一段影片，只見穿着連身潛水衣的她在海中與可愛海豚近距離接觸，甚至臉貼臉親密合照，突然瑪麗嘉兒飆出一聲超高「海豚音」，嚇到「真海豚」彈出水面。

瑪麗嘉兒早前到加勒比海庫拉索島海岸暢泳，從她上傳至個人Instagram的影片可見，瑪麗嘉兒非常愉快，不時開懷大笑，更與海豚臉貼臉親密合照。突然她發出一聲震撼的海豚音，海豚隨即嚇一跳再往後彈開，快速游走。

影片讓網友笑翻，短短一天已超過36萬人觀看，有的直言「海豚音得到認證了」，又指海豚是否在想「人類怎麼懂我們的話呢」，但亦有人擔心會不會嚇壞海豚了。其實，瑪麗嘉兒早已展示其海豚音的實力，在日前的「瓶蓋挑戰」（Bottle Cap Challenge）中，她不動手腳，只要開口飆超高亢海豚音，用聲音震動就把蓋子震開，讓人看得傻眼。

當女星發出一聲震撼的海豚音，海豚隨即嚇一跳再往後彈開，快速游走。 圖擷自IG「m...
當女星發出一聲震撼的海豚音，海豚隨即嚇一跳再往後彈開，快速游走。 圖擷自IG「mariahcarey」
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💋🐬 #dolphinacademycuracao

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延伸閱讀：

一日至少表演4次！　出生9天小海豚當眾過勞猝死　網民要求閉館

【趣一趣】老公漏帶手機　老婆見自己暱稱秒嬲咗：想提早過清明？

文章授權轉載自《香港01》

海豚Instagram
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