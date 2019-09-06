68歲老翁與母牛發生性關係 聲稱「為了快樂而做」

2019-09-06 16:35 聯合新聞網 綜合報導



泰國68歲退休老翁全身赤裸站在灌木叢中，他被發現性侵母牛而遭到逮捕。圖擷自 The Sun 分享 facebook

近期泰國發生一起人類性侵動物的案例，一位68歲的退休老翁多次與動物發生性關係，而當地飼養牛隻的農民多次被鄰居警告，表示他的母牛多次遭到性侵，終於這位農夫在上月30日目睹了老翁全身赤裸地站在母牛身後，他見狀後立刻拍下照片留證並報警，警方到場後將老翁逮捕，而他也向警方聲稱自己是因為快樂才會跟母牛發生性關係。

根據英國《太陽報》報導，這起案件發生在泰國南部宋卡府（Songkhla）的灌木叢中，當天母牛的飼主發現這位老翁全身赤裸地站在母牛身後，便立刻衝去拯救他的母牛，老翁向他宣稱自己只是在尋找植物，但農夫不信趕緊向周圍的路人求救，當地居民皮查（Preecha Chaimunee）表示「當我開車經過這個區域時，這位農夫著急地找我求助，所以我就幫助他抓住這個變態」、「我們看到他腿上的精液，所以當我們抓住他時，我們認為他已經與母牛完成性行為了」

當地警方表示老翁被帶到警局後，坦承與母牛發生過性關係，他也表示過去曾多次與動物性交，他說「牛沒有受傷，而我只是為了快樂而做。我有朋友曾經做過，他們告訴我感覺很好所以我想試試。」而由於泰國沒有任何人獸交相關法規，因此老翁只因爲「公開裸體」被罰款300泰銖（約308台幣），之後便被警局釋放。