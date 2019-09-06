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74歲印度老婦生雙胞胎 破「世界最年長母親」紀錄

2019-09-06 16:25聯合新聞網 綜合報導

這位印度74歲老婦產下了一對雙胞胎，打破世界最年長母親的紀錄。圖擷自dailyn...
這位印度74歲老婦產下了一對雙胞胎，打破世界最年長母親的紀錄。圖擷自dailynews
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通常婦女在過更年期後要懷孕產子的機率很低，但印度一位高齡74歲的老婦卻在昨（5）日產下一對雙胞胎女嬰，這位老婦在30年前就經歷了更年期，她因受到鄰居懷孕的激勵，決定用體外受精（IVF）的方式產下試管嬰兒，結果順利迎來她的第一對小孩，而她也打破2006年66歲婦人產子的世界紀錄，成為世界最年長的母親。

根據英國《每日郵報》報導，這位婦人名叫曼加雅瑪（Erramatti Mangayamma），她來自印度的海得拉巴（Hyderabad），昨日早上她透過剖腹的方式在醫院產下一對雙胞胎女嬰，曼加雅瑪說「我無法用言語表達現在的感受，這對寶寶完成了我六十年的等待。現在沒有人會再說我不孕了」，事實上這是曼加雅瑪第一次生小孩，她在30年前就已經歷了更年期，過去她曾與丈夫嘗試懷孕卻屢屢失敗，直到看見鄰居懷孕才激勵她再度嘗試，曼加雅瑪說「55歲的鄰居懷孕後，我才開始接受試管嬰兒手術的幫助」，於是她尋求醫生的幫助，並將78歲丈夫的精子取出做體外受精，之後順利製造出試管嬰兒，並成功受孕。

而曼加雅瑪的案例也打破了世界最年長母親的紀錄，2006年12月一位西班牙66歲婦人拉拉（Bousada de Lara）產下一對雙胞胎，她也是世界最年長母親的紀錄保持人，報導指出如果曼加雅瑪沒有謊報年齡，那麼她將成為新的世界最年長母親。

試管嬰兒懷孕雙胞胎印度更年期
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