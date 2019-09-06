烏克蘭女受不了家暴 拿菜刀殺老公剁下體餵狗

2019-09-06 12:32 聯合新聞網 綜合報導



烏克蘭一位婦人趁老公在床上熟睡時用菜刀將他砍死，鄰居進屋發現床單滿是鮮血。圖擷自 dailynews 分享 facebook

一位烏克蘭婦女因受不了老公長期家暴，於是趁夜班工作回家後，襲擊在睡覺的老公，她先用雙手將老公勒死，之後拿起菜刀將他斬首，並將他的生殖器砍下餵狗，之後婦人便走到街上，跟鄰居說她殺了人，鄰居進屋後看見了屍體便立刻報警，事後警方以謀殺罪將婦人逮捕，而她將有可能面臨15年的監禁。

根據英國《每日郵報》報導，這起事件發生在烏克蘭的奧巴里夫，這位48歲的婦人瑪麗亞（Maria）在上月23日凌晨工作回家後，用雙手將在床上熟睡的老公勒斃，之後拿起菜刀砍斷了他的頭裝進麻袋中，再將他的生殖器切下餵給家中的狗吃，不久瑪麗亞的鄰居發現她滿身是血的站在街上，瑪麗亞跟她說「我遇到了麻煩，我殺了我的丈夫」，一開始鄰居並不相信她，以為只是夫妻發生爭執，瑪麗亞打了她老公，於是鄰居便想進屋提供幫助，卻驚見瑪麗亞老公殘缺不全的屍體，讓她嚇得立刻報警。

事後，調查人員發現瑪莉亞曾試圖將她老公身體切成碎片，而瑪麗亞也向警方承認她謀殺了她老公，並告知警方所有細節，她說自己經常受到老公的家暴，所以只好殺了老公來結束她的痛苦，警方最後以謀殺罪將她逮捕，她恐將面臨15年的監禁，但瑪莉亞的兒子對此則說「我知道她是我的母親，但我不想再見到她了。」