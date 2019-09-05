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狠母放任有毒火蟻啃咬雙胞胎 全身過敏紅腫險喪命

2019-09-05 20:51聯合新聞網 綜合報導

一名狠心的母親竟放任家中紅火蟻啃咬自己的一對雙胞胎，導致孩子的上身有50%的總表...
一名狠心的母親竟放任家中紅火蟻啃咬自己的一對雙胞胎，導致孩子的上身有50%的總表面積出現嚴重過敏反應。圖擷自都市日報
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又見狠母殘忍對待親骨肉事件！美國阿拉巴馬州（Alabama）一名狠心的母親，過去單獨扶養一對雙胞胎嬰兒，但上個月卻被社工及警方發現，她沒有盡到自己身為母親的義務，竟讓有毒的紅火蟻直接爬到雙胞胎的身上及臉上，導致孩子的上身有50%的總表面積出現嚴重過敏反應，四肢也都布滿了腫脹的傷口。

根據《都市日報》報導，這名37歲的母親麗莎白（Lizabeth Ann Lander）上個月初將雙胞胎兒子獨自留在家中，並任由紅火蟻在家中四處爬行，直到社工人員進門探視後，才發現這對雙胞胎嬰兒的身上、臉上和四肢都被紅火蟻爬滿，有些部位甚至還被咬到紅腫，由於紅火蟻身上含有毒液，一般人被咬傷後傷口周圍會出現灼熱感，若體質敏感的人會出現過敏反應，嚴重的話還會導致休克死亡。

對此社工表示，孩子們的臉、手和腿都腫脹，多處有被螞蟻咬傷的痕跡「這些孩子看起來已經很長時間沒有被好好照顧，身上有超過50%都是被紅火蟻咬傷的傷口」。事後這對雙胞胎被救護人員緊急送往醫院治療，調查人員也在孩童家中發現許多螞蟻，紅火蟻也混在其中，農業部門人員提到，因為天氣乾燥，所以紅火蟻會到室內活動尋找水源。

而麗莎白也因為失職被依虐童及危害他人安全罪起訴，目前她被關押在勞倫斯縣監獄，近日也將會宣告最終判決結果。

紅火蟻過敏反應雙胞胎虐童
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