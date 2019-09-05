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林口錢莊大亨遭擄分屍 6員工疑為錢聯手殺害老闆

少女遭5犬圍攻拋飛 拖入草叢啃咬慘死

2019-09-05 14:04聯合新聞網 綜合報導

美國這位19歲少女遭5犬圍攻，拋至空中啃咬致死。圖擷自New York Post
美國這位19歲少女遭5犬圍攻，拋至空中啃咬致死。圖擷自New York Post
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美國田納西州近期發生一起惡犬攻擊人致死的案件，一位19歲少女在尋找錢包的過程中，突然被5隻狗衝出攻擊，雖然她試圖跳過柵欄逃脫，但仍遭狗群咬住拖回，狗群甚至一度將她拋飛至空中，有目擊者聽到少女大喊著「救救我」，便隨即報警，但少女送醫過後仍不治。

根據「New York Post」報導，這位少女名叫奧西婭（Adrieanna O'shea），上月23日她準備回家尋找她的錢包，但還沒進到家門，就有5隻狗突然衝出襲擊她，雖然當時她試圖跨越柵欄逃脫，但仍遭狗群咬住拖回，狗群將奧西婭拋至空中，之後拖進草叢中啃咬，直到有位路人聽到奧西婭大喊「救救我」的求救聲，才發現她正被自己鄰居家的狗攻擊並立刻報警。

警方到場後發現奧西婭已經失去知覺且身上有多處被啃咬的傷口，雖然他們緊急將她送往醫院，但仍傷重不治，調查後發現攻擊奧西婭的5隻狗包含獒犬，羅威那犬、鬥牛犬等，其中更有一些狗是危險犬類的實驗混合種，事後牠們都已被相關單位捕抓，其中1隻實驗混種的獒犬已遭安樂死，其他4隻則是送往當地的動物收容所

根據「knox news」報導，狗群的飼主表示平常都將狗關在電圍欄裡，不清楚牠們是怎麼逃出來的，回應「狗正在做他們的工作」，而警方目前也在調查整起案件的疑點，且尚未說明是否會對飼主提起刑事指控。

動物收容所安樂死
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