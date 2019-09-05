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報復殺子之仇？ 印度男被烏鴉家族攻擊捉啄三年

2019-09-05 10:10聯合新聞網 綜合報導

印度這位男子被烏鴉誤認為「殺子之人」，每天出門都遭烏鴉群攻擊。圖擷自The Ti...
印度這位男子被烏鴉誤認為「殺子之人」，每天出門都遭烏鴉群攻擊。圖擷自The Times of India
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有些動物具有絕佳的記憶力，甚至會熟記人臉，若是不小心惹到牠們，恐怕會讓牠們記仇並找機會報復。印度中央邦一名男子在3年前從鐵網之中救出了一隻岌岌可危的小鳥，但小鳥最後還是沒有活下來，自從那天起男子只要踏出家門都會被烏鴉群飛撲攻擊，因此他只要出門都會帶著棍子防身，專家說烏鴉確實可以記住人臉並與夥伴溝通攻擊冒犯牠們的人類。

根據印度媒體「The Times of India」報導，這位男子名叫柯瓦（Shiva Kewat），他在3年前從鐵網中拯救了一隻小鳥，但小鳥還是不幸身亡，自從那天起他就被烏鴉誤認為「殺子兇手」，一開始他沒有把這些攻擊看得太嚴重，直到他發現全村只有他成為烏鴉的目標，柯瓦說「牠在我手中死了，如果我可以跟牠們解釋，我只想說我只是想要幫忙」，每天當柯瓦出門時，一群烏鴉都會緊盯著他，向他猛撲過去，用爪子抓住他並朝肚子戳咬捉啄，柯瓦表示他現在出門都會帶著棍子，但他卻非常小心，因為他不想打任何一隻烏鴉，他說「我只是揮一揮將牠們趕走，可憐的東西竟然相信我殺了小鳥。」

對此，其他村民也認為烏鴉的攻擊相當可怕，村民們說「烏鴉襲擊了他，牠們就像電影裡的戰鬥機一樣朝著目標攻擊」，印度巴卡圖拉大學（Barkatullah university）的遺傳學教授庫馬爾（Ashok Kumar Munjal）表示烏鴉比大多數鳥類聰明，牠們會展現出類似復仇的行為，他說「牠可能不像人類那麼複雜，但牠們確實有能力記住個體並對冒犯牠們的人進行攻擊」，而報導也指出，華盛頓大學也有多項研究證明烏鴉有敏銳的記憶力，可以記住人類面孔，並與其他烏鴉協調，一起攻擊冒犯牠們的人。

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