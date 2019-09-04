日本滋賀旅行見人上前攀談 仔細一看「都是稻草人」

2019-09-04 16:03 聯合新聞網 綜合報導



網友到滋賀縣旅遊，看到公車站有人想上前攀談，卻發現這些人全都是「稻草人」。圖擷自 もんしゅ 推特 分享 facebook

古早時候農夫會製作稻草人嚇鳥，通常只有孤單一隻佇立在田中。但在日本滋賀縣新田車站周邊，卻有人因為做稻草人做出興趣，而做了各式不同裝扮的稻草人，結果因為太像活人，而嚇到旅行中的網友，照片被放上網路引起討論。

推特網友門主（もんしゅ）上個月30日到滋賀縣旅行，來到新田車站周邊，遠處看到好像有幾個人站著，網友試圖上前和他們聊天，結果走近一看才發現都是稻草人。門主表示在霧中從遠處看，以為是個有很多人的鄉村，這些稻草人做得很有「生活感」，害他一開始以為是狐妖還是狸妖變的。

照片放上網路後引發討論，網友得知照片中的所有人都是稻草人後表示「有點不舒服」、「到了晚上會有死人出沒……」、「那個在曬衣服的婆婆也是稻草人」。

這些稻草人是由當地一位小西節雄先生所製作，本來小西先生只是要驅趕鳥類，沒想到越做越多也越做越好，逐漸做出興趣的小西先生，開始為稻草人設計不同造型，最後就變成門主所看到的「稻草人村」。