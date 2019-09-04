日本滋賀旅行見人上前攀談 仔細一看「都是稻草人」
古早時候農夫會製作稻草人嚇鳥，通常只有孤單一隻佇立在田中。但在日本滋賀縣新田車站周邊，卻有人因為做稻草人做出興趣，而做了各式不同裝扮的稻草人，結果因為太像活人，而嚇到旅行中的網友，照片被放上網路引起討論。
推特網友門主（もんしゅ）上個月30日到滋賀縣旅行，來到新田車站周邊，遠處看到好像有幾個人站著，網友試圖上前和他們聊天，結果走近一看才發現都是稻草人。門主表示在霧中從遠處看，以為是個有很多人的鄉村，這些稻草人做得很有「生活感」，害他一開始以為是狐妖還是狸妖變的。
照片放上網路後引發討論，網友得知照片中的所有人都是稻草人後表示「有點不舒服」、「到了晚上會有死人出沒……」、「那個在曬衣服的婆婆也是稻草人」。
這些稻草人是由當地一位小西節雄先生所製作，本來小西先生只是要驅趕鳥類，沒想到越做越多也越做越好，逐漸做出興趣的小西先生，開始為稻草人設計不同造型，最後就變成門主所看到的「稻草人村」。
途中で偶然通った集落— もんしゅ (@yakedooo) 2019年8月30日
やけに人がいるなと遠目に思っていて、だんだん近寄って全部案山子だと気づいた時はちょっとぞっとした…
霧を抜けた後だからなおさら…
山神新田のバス停付近 pic.twitter.com/vx28x8Nfaq
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