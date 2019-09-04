親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

林鄭月娥急召建制派 料讓步正式撤回修例方案

脫歐死鬥：保守黨叛變首相強生，英國會解散倒數！

南非牧師潛水撿漁具 誤射長矛貫穿頭部命保住

2019-09-04 13:40聯合新聞網 綜合報導

這位南非牧師在潛水撿漁具時，誤射長矛並貫穿了自己的頭部。圖擷自The Sun
這位南非牧師在潛水撿漁具時，誤射長矛並貫穿了自己的頭部。圖擷自The Sun
分享

一位南非的牧師在上月31日到海邊潛水時發生了可怕意外，當天他帶著長矛準備出海潛水，但當他在海裡撿拾漁具時，卻誤按了長矛的發射器，導致長矛射穿了他的頭部，路人見狀後立即將他送醫，所幸牧師在手術後平安無事，醫生表示因為長矛剛好錯開了他的大腦才撿回一命。

根據英國《太陽報》報導，這位牧師名叫哈洛威爾（Connie Hallowell），當天他前往南非的史考特堡海灘（Scottburgh Beach）準備潛水捕魚，但就在他潛入水中不久準備撿拾釣魚用的鉛墜時，失手誤射了手中的長矛，導致他的頭部當場遭長矛貫穿，長矛從他的右臉頰貫穿至左耳，並卡在眼球後方，但哈洛威爾當下沒有昏迷，而是忍著疼痛爬回沙灘

當哈洛威爾爬回沙灘時，當地人發現了他，他們將卡在他頭部的長矛修短，接著哈洛威爾被直升機送到德本（Durban）的金斯威醫院（Kingsway Hospital），之後又被轉診至彼得馬利茲堡（Pietermaritzburg）的聖安妮醫院（St Anne's）才將長矛取出，醫生表示哈洛威爾非常幸運，長矛剛好錯開了他的大腦和眼球，所以才能保住性命，預計康復之後他的視力也不會受到影響，而哈洛威爾則說「大家好，感謝所有的祈禱，真的很感激。」

事實上，在2017年也曾發生類似的事件，一位漁夫的頭部遭金屬桿貫穿，從他的耳朵穿過他的頭骨，但他卻相當幸運地活了下來，醫生表示如果金屬桿在高出幾毫米，這位漁夫就有可能因此喪命。

手術南非沙灘
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

影／噁！速食店老鼠橫行 跳進油鍋變「炸鼠條」

2019-09-04 12:15

英國女被毒蠅狂咬8口 腿臉紅腫長巨大水泡

2019-09-04 10:02

瘋狂女子狂咬Uber司機 逮捕後在警局地板尿尿

2019-09-04 09:34

旱鴨子救星「全身式泳圈」IG瘋傳 能躺水中還防曬

2019-09-03 21:58

他看球賽太激動從3樓看台區墜落 1樓少女慘變肉墊

2019-09-03 21:05

男子穿布希鞋被手扶梯捲入 腳差點被絞爛

2019-09-03 17:06

英國知名企業園區爆激情 戶外南瓜會議室上演活春宮

2019-09-03 16:50

38歲媽扮21歲女秒被警識破 「母湯」妝容嚇壞網友爆紅

2019-09-03 16:27

美天主教學校下架哈利波特小說 牧師：恐召喚邪靈

2019-09-03 16:19

影／西班牙演唱會恐怖意外 女藝人遭煙火炸穿肚身亡

2019-09-03 16:10

癡情男為妻子送別 買機票不登機慘遭逮捕

2019-09-03 14:55

他遠赴喜馬拉雅山學冥想 如今靠它年收入31億元

2019-09-03 14:05

垃圾桶挖出杯子繼續用 泰知名咖啡廳遭勒令停業

2019-09-03 13:45

只是被公雞啄了一口！女失血過多身亡 法醫揭關鍵死因

2019-09-03 11:02

40元小花瓶漲至300萬 男上網轉賣才知是皇帝裝飾品

2019-09-03 11:01

公寓底下竟藏120副棺材 居民得知住墓地上後嚇壞

2019-09-02 20:36

晴天娃娃原型超悲慘 「日照和尚」竟是吊死鬼

2019-09-02 18:27

影／世界第一淡定哥！槍口下吞雲吐霧滑手機

2019-09-02 18:11

全家13口全靠福利金度日遭批用罐頭養小孩 母嗆：我們很幸福

2019-09-02 17:43
看更多

熱門文章

癡情男為妻子送別 買機票不登機慘遭逮捕

2019-09-03 14:55

中國不保障港人權利 德報：歐盟可考慮與台建交

2019-09-04 08:48

8歲童被小混混澆汽油瞬間變火把 母悲痛「他們是惡魔」

2019-09-04 09:52

38歲媽扮21歲女秒被警識破 「母湯」妝容嚇壞網友爆紅

2019-09-03 16:27

陸再對美揮「反傾銷稅」大刀 警告意味濃厚

2019-09-04 00:00

供應鏈崩盤、企業資金外逃 川普勾勒中國末日景象

2019-09-03 21:31

紐時：大陸公司投600多億元設電池廠 德國小城人人開心

2019-09-03 17:24

英國知名企業園區爆激情 戶外南瓜會議室上演活春宮

2019-09-03 16:50

旱鴨子救星「全身式泳圈」IG瘋傳 能躺水中還防曬

2019-09-03 21:58

川普又放狠話、美製造業陷萎縮 紐約原油早盤大跌逾4％

2019-09-03 22:36

他看球賽太激動從3樓看台區墜落 1樓少女慘變肉墊

2019-09-03 21:05

高房價終於有解？當大樓再也蓋不下 政府改開發「這裡」

2019-09-04 11:00

影／西班牙演唱會恐怖意外 女藝人遭煙火炸穿肚身亡

2019-09-03 16:10

美國歐盟聯手跟中國打貿易戰？ 川普：奇葩的建議

2019-09-03 22:03

青少年只吃薯條、洋芋片、白麵包 造成眼睛永久性失明

2019-09-04 09:01

美股這張圖驚現賣出訊號 喇叭型態意味大跌當前？

2019-09-03 18:48

瘋狂女子狂咬Uber司機 逮捕後在警局地板尿尿

2019-09-04 09:34

影／小飛機教練昏倒！他聽塔台指揮 第一次降落就成功

2019-09-03 19:05

關稅生效 製造業弱 美股道指9月首日跌285點

2019-09-04 04:47

歐盟將英國脫歐視為「重大災難」 將動用天災基金

2019-09-04 10:54

男子穿布希鞋被手扶梯捲入 腳差點被絞爛

2019-09-03 17:06

南加州外海潛水船沉沒 共34人罹難乘客無一生還

2019-09-04 09:27

英國國會緊急辯論 力阻無協議脫歐

2019-09-04 05:21

美股早盤大跌300點 美中貿易戰仍無解

2019-09-03 21:50

楊安澤月發1000美元政見 加州斯托克頓搶先實驗

2019-09-03 23:50

川普：若我勝選 對中貿易協議只會更嚴苛

2019-09-03 21:46

2019全球安全城市排行 全美僅華府入選前10名

2019-09-04 01:06

裁員潮席捲倫敦金融城 大批高檔單車遭棄置

2019-09-03 16:34

英保守黨議員改投自民黨懷抱 執政黨僅存一票優勢消失

2019-09-03 23:03

道瓊跌285點 美中貿易連日程都喬不定 製造業景氣萎縮

2019-09-04 06:26

影／加州潛水遊艇暗夜火燒船 已找到25具屍體

2019-09-03 17:06

美中本月談判 喬不定

2019-09-04 00:37

影／噁！速食店老鼠橫行 跳進油鍋變「炸鼠條」

2019-09-04 12:15

美製造業景氣萎縮 拉響警報

2019-09-04 00:35

影／店員全嚇傻！速食店驚見老鼠逃竄 圍捕中米奇嚇到跳油鍋

2019-09-04 11:58

美天主教學校下架哈利波特小說 牧師：恐召喚邪靈

2019-09-03 16:19

影／房屋都沒了！颶風蹂躪巴哈馬 災區慘況曝光

2019-09-04 13:00

英鎊貶破兩年半來最低1.20美元 首相揚言提前大選

2019-09-03 14:44

剛與美擬好和平協議 神學士又恐攻至少16死

2019-09-03 22:26

陸反傾銷大刀 砍向美國

2019-09-03 23:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top