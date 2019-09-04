南非牧師潛水撿漁具 誤射長矛貫穿頭部命保住

2019-09-04 13:40 聯合新聞網 綜合報導



這位南非牧師在潛水撿漁具時，誤射長矛並貫穿了自己的頭部。圖擷自 The Sun 分享 facebook

一位南非的牧師在上月31日到海邊潛水時發生了可怕意外，當天他帶著長矛準備出海潛水，但當他在海裡撿拾漁具時，卻誤按了長矛的發射器，導致長矛射穿了他的頭部，路人見狀後立即將他送醫，所幸牧師在手術後平安無事，醫生表示因為長矛剛好錯開了他的大腦才撿回一命。

根據英國《太陽報》報導，這位牧師名叫哈洛威爾（Connie Hallowell），當天他前往南非的史考特堡海灘（Scottburgh Beach）準備潛水捕魚，但就在他潛入水中不久準備撿拾釣魚用的鉛墜時，失手誤射了手中的長矛，導致他的頭部當場遭長矛貫穿，長矛從他的右臉頰貫穿至左耳，並卡在眼球後方，但哈洛威爾當下沒有昏迷，而是忍著疼痛爬回沙灘。

當哈洛威爾爬回沙灘時，當地人發現了他，他們將卡在他頭部的長矛修短，接著哈洛威爾被直升機送到德本（Durban）的金斯威醫院（Kingsway Hospital），之後又被轉診至彼得馬利茲堡（Pietermaritzburg）的聖安妮醫院（St Anne's）才將長矛取出，醫生表示哈洛威爾非常幸運，長矛剛好錯開了他的大腦和眼球，所以才能保住性命，預計康復之後他的視力也不會受到影響，而哈洛威爾則說「大家好，感謝所有的祈禱，真的很感激。」

事實上，在2017年也曾發生類似的事件，一位漁夫的頭部遭金屬桿貫穿，從他的耳朵穿過他的頭骨，但他卻相當幸運地活了下來，醫生表示如果金屬桿在高出幾毫米，這位漁夫就有可能因此喪命。