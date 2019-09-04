瘋狂女子狂咬Uber司機 逮捕後在警局地板尿尿

2019-09-04 09:34 聯合新聞網 綜合報導



美國Uber司機遇到了一位瘋狂女乘客，爬上他的車破壞還咬傷了他。圖擷自 twitter 分享 facebook

不論是開計程車或是Uber，司機有時候都會遇到一些奇怪的乘客。美國喬治亞州中城區一位Uber司機近期就遇到了一位恐怖乘客，他在路上遇到一位女子攔車，司機停下車後這位女子卻爬上他車子的引擎蓋上破壞雨刷，之後嘗試進入車內，但卻被司機阻止，女子見狀氣憤地狂咬司機，事後員警將她逮捕至警局，女子卻在地板小便。

根據「UNLAD」和「福斯新聞」報導，這位美國司機名叫哈迪（Yasser Abdul Hadi），他在上月20日貼出一段驚悚影片，並表示自己親眼目睹了殭屍災難，當天他剛載完一位乘客，一名女子突然冒出向他攔車，哈迪停下車後女子卻突然跳上車子的引擎蓋，並將雨刷拔掉破壞，雖然期間哈迪和其他路人都試圖勸導她，但女子並沒有聽進去，之後甚至打算強行進入駕駛座內。

哈迪眼見女子要進入車內便大喊「滾開我的車」，並將她拉至地上，可是女子卻氣憤地往哈迪揮拳，然後開始狂咬他，哈迪表示「她表現的很奇怪，她表現的很瘋狂，彷彿在告訴我，想要我死、要殺了我」，之後在旁人的協助下才阻止女子，而警方到場後也將她逮捕，帶到警局審問。

警方表示這位女子有多項前科，當時她是隨機襲擊，並且無緣無故地與哈迪開始爭吵，甚至攻擊他，她被以攻擊和非法入侵罪起訴，而警方逮捕她時，她似乎沒有意識自己的行為，且不斷對警員吼叫，表示自己在泳池派對上弄丟了她的財物，甚至在帶回警局後，她仍極度憤怒並在地上小便。