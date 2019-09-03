他看球賽太激動從3樓看台區墜落 1樓少女慘變肉墊

2019-09-03 21:05 聯合新聞網 綜合報導



日前巴西一名男子疑似因為看球賽時太過激動，不幸從3樓的看台墜落，還壓垮坐在1樓的女子，驚悚畫面也被轉播全程錄下。圖擷自 太陽報 分享 facebook

一般人在看球賽時若是看到精彩處，身為球迷情緒一定會相當激動，但若是嗨過頭可能不僅會影響到其他人還有可能會發生意外！日前巴西莫倫比（Morumbi）體育場舉行了一場足球賽，結果坐在看台區的一名男子疑似因為太興奮，竟不慎從40英尺（約12公尺）的3樓看台墜下，當場壓到一名坐在1樓的少女，其他球迷也瞬間嚇傻，場面相當混亂，而這段驚悚畫面也被現場的轉播全程錄下。

根據英國《太陽報》報導，這起意外發生在8月31日，當時體育場內正舉辦一場聖保羅對格雷米奧的足球賽，而坐在3樓看台區的一名23歲男性球迷李歐斯（Lago de Melo Rios），當足球賽的上半場還在進行時疑似因為加油太過激動，竟擅自爬上3樓看台的欄杆，隨後便不幸墜落，直接壓倒坐在一樓的13歲女子阿拉橋（Giovana Santos Araujo），這驚險的畫面嚇壞所有現場的球迷，場面尖叫聲四起，而這段畫面曝光後，不少網友也紛紛驚呼「超恐怖」。

報導中也提到，兩人在救護車趕到前都在體育場接受了治療，之後便被緊急送往醫院，所幸李歐斯經檢查後只有輕微的骨折，而被壓到的阿拉橋也沒有受重傷，目前兩人並無大礙，但仍需在醫院接受觀察。