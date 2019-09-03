男子穿布希鞋被手扶梯捲入 腳差點被攪爛

2019-09-03 17:06 聯合新聞網 綜合報導



泰國一名男子穿著布希鞋搭手扶梯，腳遭機器捲入，所幸他立即拖鞋因此沒發生意外。圖擷自 Jump Dhanapat臉書 分享 facebook

許多公眾場所經常會出現手扶梯讓民眾搭乘，但在搭乘時千萬要注意自己的手腳有沒有被機器卡住，也要避免穿著拖鞋搭乘，以免發生危險。近期有位泰國男子在網路上發文，表示自己穿著布希鞋在機場搭手扶梯時，腳突然被機器捲進，雖然他試圖將腳拉起，但由於機器力道過大，他只好趕緊脫鞋保命，而事後他也PO出布希鞋被機器碾碎的照片，並呼籲大家搭乘手扶梯時要更加注意。

這位網友塔那帕特（Jump Dhanapat）於8月27日在自己的臉書上發文，表示當天自己與家人從日本大阪搭機回到廊曼機場 (Don Muang Airport)，並準備搭乘手扶梯時，自己的腳突然被機器捲入，他說「我正常的踏上手扶梯，但當我要離開時有東西突然拉住我的腳，於是我轉身看到自己的腳已經被機器卡住，雖然我努力想拉起鞋子，但仍無法動彈。」，塔那帕特見狀後便立刻脫掉他的布希鞋，而鞋子也遭機器捲入。

事後，塔那帕特貼出了布希鞋被機器攪爛的照片，並說「如果當時我慢慢地拉我的腳或是穿著不易脫掉的鞋子，我的腳和腿可能已經被機器捲進去了。」對此塔那帕特也向機場提出投訴，但對方只用簡訊簡短地回覆了他，表示會進行一個月的調查，而塔那帕特也提醒大家搭乘手扶梯時要特別注意，不要發生跟他一樣的情形。

其實世界各地已多次發生有人因穿布希鞋被手扶梯夾傷腳的事故，香港甚至在2007年4至5月間就先後發生6宗同類意外，讓港鐵手扶梯上的「小心腳趾」警示，就直接用上布希鞋圖示提醒民眾注意安全。