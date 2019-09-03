親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

史上第4高一注獨得！20億威力彩得主是吳宗憲朋友

男子穿布希鞋被手扶梯捲入 腳差點被攪爛

2019-09-03 17:06聯合新聞網 綜合報導

泰國一名男子穿著布希鞋搭手扶梯，腳遭機器捲入，所幸他立即拖鞋因此沒發生意外。圖擷...
泰國一名男子穿著布希鞋搭手扶梯，腳遭機器捲入，所幸他立即拖鞋因此沒發生意外。圖擷自Jump Dhanapat臉書
分享

許多公眾場所經常會出現手扶梯讓民眾搭乘，但在搭乘時千萬要注意自己的手腳有沒有被機器卡住，也要避免穿著拖鞋搭乘，以免發生危險。近期有位泰國男子在網路上發文，表示自己穿著布希鞋在機場搭手扶梯時，腳突然被機器捲進，雖然他試圖將腳拉起，但由於機器力道過大，他只好趕緊脫鞋保命，而事後他也PO出布希鞋被機器碾碎的照片，並呼籲大家搭乘手扶梯時要更加注意。

這位網友塔那帕特（Jump Dhanapat）於8月27日在自己的臉書上發文，表示當天自己與家人從日本大阪搭機回到廊曼機場 (Don Muang Airport)，並準備搭乘手扶梯時，自己的腳突然被機器捲入，他說「我正常的踏上手扶梯，但當我要離開時有東西突然拉住我的腳，於是我轉身看到自己的腳已經被機器卡住，雖然我努力想拉起鞋子，但仍無法動彈。」，塔那帕特見狀後便立刻脫掉他的布希鞋，而鞋子也遭機器捲入。

事後，塔那帕特貼出了布希鞋被機器攪爛的照片，並說「如果當時我慢慢地拉我的腳或是穿著不易脫掉的鞋子，我的腳和腿可能已經被機器捲進去了。」對此塔那帕特也向機場提出投訴，但對方只用簡訊簡短地回覆了他，表示會進行一個月的調查，而塔那帕特也提醒大家搭乘手扶梯時要特別注意，不要發生跟他一樣的情形。

其實世界各地已多次發生有人因穿布希鞋被手扶梯夾傷腳的事故，香港甚至在2007年4至5月間就先後發生6宗同類意外，讓港鐵手扶梯上的「小心腳趾」警示，就直接用上布希鞋圖示提醒民眾注意安全。

泰國機場

相關新聞

影／西班牙演唱會恐怖意外 女藝人遭煙火炸穿肚身亡

2019-09-03 16:10

美天主教學校下架哈利波特小說 牧師：恐召喚邪靈

2019-09-03 16:19

英國知名企業園區爆激情 戶外南瓜會議室上演活春宮

2019-09-03 16:50

38歲媽扮21歲女秒被警識破 母妝容嚇壞網友爆紅

2019-09-03 16:27

癡情男為妻子送別 買機票不登機慘遭逮捕

2019-09-03 14:55

他遠赴喜馬拉雅山學冥想 如今靠它年收入31億元

2019-09-03 14:05

垃圾桶挖出杯子繼續用 泰知名咖啡廳遭勒令停業

2019-09-03 13:45

只是被公雞啄了一口！女失血過多身亡 法醫揭關鍵死因

2019-09-03 11:02

40元小花瓶漲至300萬 男上網轉賣才知是皇帝裝飾品

2019-09-03 11:01

公寓底下竟藏120副棺材 居民得知住墓地上後嚇壞

2019-09-02 20:36

晴天娃娃原型超悲慘 「日照和尚」竟是吊死鬼

2019-09-02 18:27

影／世界第一淡定哥！槍口下吞雲吐霧滑手機

2019-09-02 18:11

全家13口全靠福利金度日遭批用罐頭養小孩 母嗆：我們很幸福

2019-09-02 17:43

她脫到剩內衣上廁所…行李箱竟突倒卡死門 全靠它救命

2019-08-31 20:42
看更多

熱門文章

40元小花瓶漲至300萬 男上網轉賣才知是皇帝裝飾品

2019-09-03 11:01

公寓底下竟藏120副棺材 居民得知住墓地上後嚇壞

2019-09-02 20:36

只是被公雞啄了一口！女失血過多身亡 法醫揭關鍵死因

2019-09-03 11:02

她買星巴克杯上名字「河馬」 媽媽氣得上門理論

2019-09-03 10:47

全家13口全靠福利金度日遭批用罐頭養小孩 母嗆：我們很幸福

2019-09-02 17:43

史上最老宮鬥大戲 4個強咖搶演「70活跳跳」…

2019-09-03 10:00

晴天娃娃原型超悲慘 「日照和尚」竟是吊死鬼

2019-09-02 18:27

影／世界第一淡定哥！槍口下吞雲吐霧滑手機

2019-09-02 18:11

他遠赴喜馬拉雅山學冥想 如今靠它年收入31億元

2019-09-03 14:05

少年每天只吃薯條等加工食品 3年後失明

2019-09-03 10:37

台灣移民之子楊安澤 擠進民主黨總統初選前10名

2019-09-02 20:14

韓企覺醒 削弱日半導體地位

2019-09-02 23:57

癡情男為妻子送別 買機票不登機慘遭逮捕

2019-09-03 14:55

彭博：關稅傷害互信 美中尚未就9月貿易談判達成共識

2019-09-03 06:34

加州外海火燒船 34人凶多吉少

2019-09-02 22:34

想找避險天堂？ 除了黃金 這種貴金屬也是不錯選擇

2019-09-03 00:59

不許攔脫歐！強生威脅解散國會

2019-09-02 22:35

英鎊重貶 分析師警告若英國提前大選會跌到1.2美元

2019-09-03 08:16

影／大西洋史上第二強颶風！從太空看風眼超清晰

2019-09-03 12:38

鎳價觸及五年高位 印尼宣布提前停止礦砂出口

2019-09-03 07:54

美國加州潛水船失火沉沒 至少8死20多人失蹤

2019-09-03 09:59

加州外海船隻起火 至少34死

2019-09-02 21:15

班克西最大塗鴉作！卡車拍賣落槌價估最高5700萬元

2019-09-03 09:19

亞馬遜伐林背後 牽扯巨大經濟利益

2019-09-03 08:28

擁抱「另類選擇」 德東2邦險變天

2019-09-02 23:51

不滿仍是「二等公民」 德國東部二邦險變天

2019-09-02 22:54

印度登月更進一步 飛船軌道飛行器與登陸器分離

2019-09-02 22:59

辛巴威停電太頻繁 要靠特斯拉電池維持經濟運作

2019-09-02 19:02

貿易戰苦痛蔓延 歐亞製造業仍陷萎縮

2019-09-03 00:30

影／西班牙演唱會恐怖意外 女藝人遭煙火炸穿肚身亡

2019-09-03 16:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top