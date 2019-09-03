40元小花瓶漲至300萬 男上網轉賣才知是皇帝裝飾品

2019-09-03 11:01 聯合新聞網 綜合報導



經過鑑定這只花瓶是乾隆皇帝的御用裝飾品。圖擷自 Sworders 推特 分享 facebook

不起眼的小店有時也能挖到寶，英國一名男子到一家慈善商店以1英鎊（約新台幣38元）購買一個黃色的梨形小花瓶，之後將它放到eBay網站上拍賣。沒想到商品一釋出，便有許多人對此表達興趣，這名男子這才知道他買到的是乾隆皇帝的花瓶。

英國《每日郵報》報導，這名男子到英國赫特福德郡（Hertfordshire）一間慈善商店以一英鎊的價格買下。隨後他將這個花瓶放到eBay上拍賣，沒想到收到來自四面八方的報價，這才意識到這個花瓶大有來頭。

男子於是決定撤下花瓶，交給拍賣公司鑑定。負責公司「Sworders Fine Art Auctioneers」告訴他這只8英吋的花瓶是為清朝皇帝乾隆製作的，上頭有乾隆皇帝的印章和一首題辭。黃色琺瑯材質都象徵這只花瓶相當珍貴，黃色是皇帝使用的顏色，而琺瑯在當時屬舶來品，也是皇室才能擁有的特殊材質。

截至8月31日，這只花瓶標價8萬英鎊（約新台幣307萬），拍賣公司Sworders表示，這是一只相當高品質的花瓶，而他們也非常興奮這只花瓶引起許多買家興趣。拍賣會將於11月8日進行，賣家預估最終賣出的價格將大大超過8萬英鎊。