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只是被公雞啄了一口！女失血過多身亡 法醫揭關鍵死因

2019-09-03 11:02聯合新聞網 綜合報導

澳洲傳出一起離奇的死亡案件，抓到的兇手並不是人，而是一隻公雞！一名婦人在自家的農舍打算拿取雞蛋，不料過程中突然被公雞啄了一口，竟造成失血過多身亡。法醫專家事後檢驗，只發現了2處撕裂傷，不過該女性有靜脈曲張糖尿病高血壓病史，研判可能因此導致血管脆弱造成憾事。

一名婦人遭公雞啄傷，意外導致失血過多身亡。圖為示意圖。 歐新社
一名婦人遭公雞啄傷，意外導致失血過多身亡。圖為示意圖。 歐新社
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根據外媒報導，一名居住在澳洲南部的年長女性，在家中有飼養雞隻，她按照平日習慣到雞舍內撿拾雞蛋，卻意外遭到攻擊。婦人被公雞啄了一口之後血流不止，還當場暈倒。女子被發現時已失血過多，不幸身亡，事後在現場發現一隻公雞喙處沾滿鮮血。

阿德萊德大學法醫專家比亞德(Roger Byard)研判，該名婦人有靜脈曲張、高血壓及糖尿病的症狀，因為血管特別脆弱，被公雞攻擊左腿之後才會導致不斷失血身亡。

「這個案例讓我們知道老人家多麼脆弱」，比亞德另外指出，貓出現在房子周遭亦會對老人造成跌倒危機，因為貓喜歡摩擦腳踝和腿，坐在人類身後常會意外導致老人被絆倒。比亞德提醒，「體型相對較小的家畜，也可能造成致命危機」，希望能喚起民眾的警覺性。

靜脈曲張澳洲高血壓糖尿病

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