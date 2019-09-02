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公寓底下竟藏120副棺材 居民得知住墓地上後嚇壞

2019-09-02 20:36聯合新聞網 綜合報導

美國一處複合式公寓，被爆出建築物底下埋有超過120副的棺材，讓不少住戶得知後都相...
美國一處複合式公寓，被爆出建築物底下埋有超過120副的棺材，讓不少住戶得知後都相當震驚。圖擷自Tampa Bay Times Twitter
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如果住的公寓底下埋了120副棺材，你會不會連睡覺時都覺得毛毛的？日前美國一處複合式公寓，被爆出建築物周遭底下埋有超過120副的棺材，讓不少住戶得知後都相當震驚。

根據《FOX NEWS》報導，這公寓群位於佛羅里達州坦帕市（Tampa），當時公寓的所有者坦帕灣住房管理局，請來了私人考古公司卡德諾（Cardno）前來探查，他們利用透地雷達在今年6月時，發現土地之下竟有許多「長方形物體」埋在深度約1.2至1.8公尺間，這讓他們懷疑這裡是一塊「墓地」，隨後在當月的30日考古團隊正式宣布，他們所探測到的物體正是棺材。

坦帕灣時報6月的一份專題報告提到一個長期被遺忘的墓地的存在，這促使坦帕灣住房管理局委託考古公司搜索其土地。《FOX NEWS》報導中提到，該地在1901年曾是一座為了埋葬種族隔離時期非裔美國人的「錫安公墓（Zion Cemetery）」，之後土地被分割並出售給白種人進行開發，因此這公墓在一世紀以前便消失了。此外，這些棺材還排列成行，是一處東西方向排列整齊的公墓。

起初公寓居民們得知他們住在公墓上的消息後都被嚇壞，公寓群的67棟建築中有5棟位在消失的公墓上，而擁有公寓的住房管理局在8月22日的租戶會議上宣布，對於居住在公墓土地上的96人來說，搬遷將在幾週後開始，租戶則對這一宣告表示歡呼，認為這在道德和歷史上都是正確的決定。當地政府打算將公墓的土地改建為一個紀念公園，之後當局還會再確認該地究竟藏有多少遺骸，並提到不會移除在那裡休息的任何屍體

棺材屍體

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