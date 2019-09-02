親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

感冒做電腦斷層檢查，算是醫療浪費嗎？

晴天娃娃原型超悲慘 「日照和尚」竟是吊死鬼

2019-09-02 18:27聯合新聞網 綜合報導

喜歡爬山的人，都不希望爬山期間遇到下雨，因為雨水不僅讓路徑濕滑難行，大雨有時更會導致意外發生。山友爬山前除了祝福對方「曬傷回來」，有時遇到連續陰雨日時，也會祈求晴天娃娃，讓天氣放晴，但你知道晴天娃娃的由來嗎？

晴天娃娃主要流傳於中國農村和日本之中，在中國最早出現於元代初期古稱掃晴娘，而在日本，看起來充滿童趣的晴天娃娃，其實是「都市傳說」，據傳他的原型是日本一位和尚，因為祈求天晴失敗，被日本天皇賜死。

相傳日本大正年間，有一位歌聲能讓天空放晴的和尚，有一次日本國內突然連日下起大雨，而且沒有減緩的跡象，於是天皇就把這名和尚找來，希望他唱歌能讓雨停歇，但他一連唱好幾天的歌都無效，大雨仍然一直下不停，天皇震怒認為和尚是個騙子，命人用白布把他包起來吊死，再將他的頭顱砍下，連同染血的白布掛在城牆上示警。

誰知和尚屍體掛城牆後，隔天就放晴了。和尚掛屍牆上的外型就成晴天娃娃的造型，也就是「日照和尚」。自此日本人只要為了祈求天空放晴，或是希望在某個重要日子不要下雨，有些人就會選擇做晴天娃娃掛在窗前，祈禱雨停。

為此傳說，日本還有一首專屬晴天娃娃的童謠，歌最後有「如果天空的雲還在哭啼啼，就把你頭喀嚓剪落地」的歌詞，讓這充滿童趣的娃娃，背後藏了個悲慘的故事。

晴天娃娃。 聯合報系資料照片／記者徐如宜攝影
晴天娃娃。 聯合報系資料照片／記者徐如宜攝影
分享

相關新聞

全家13口全靠福利金度日遭批用罐頭養小孩 母嗆：我們很幸福

2019-09-02 17:43

影／世界第一淡定哥！槍口下吞雲吐霧滑手機

2019-09-02 18:11

她脫到剩內衣上廁所…行李箱竟突倒卡死門 全靠它救命

2019-08-31 20:42

熱門文章

媽媽忙約會11天 小孩吃屎尿困房內活活餓死

2019-09-02 09:52

詐騙大師《神鬼交鋒》主角警告 千萬別用簽帳金融卡！

2019-09-01 23:13

學開飛機第一堂課就自己緊急迫降 原因竟是教練昏迷了

2019-09-02 08:13

自閉兒搭機鬧 全機包容

2019-09-02 03:37

美中互徵新關稅！陸讓步或美衰退 川普才可能改變路線？

2019-09-01 21:07

自閉童在迪士尼崩潰大哭 白雪公主安撫方式讓網友讚爆了

2019-09-01 22:55

德國為何在波蘭小鎮揭開二戰序幕 英媒指原因是這個

2019-09-01 23:39

長舌+大頭症 川普的「美麗佳人」閃辭 白宮上演清君側

2019-09-02 10:00

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top