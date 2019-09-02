全家13口全靠福利金度日遭批用罐頭養小孩 母嗆：我們很幸福

2019-09-02 17:43 聯合新聞網 綜合報導



英國一名40歲的母親育有11名小孩，全家都靠福利金度日，引來外界諸多批評聲浪，但她卻霸氣回擊「我們很幸福」。圖擷自 威爾士新聞 分享 facebook

英國一名40歲的母親育有11名小孩，而其中6個孩子還不滿10歲，不過由於她患有嚴重的癲癇，以及因腦囊腫和腦底畸形而導致嚴重記憶喪失，因此她幾乎是靠著福利金度日，也沒有任何積蓄，再加上該名母親不會煮飯，所以平時都餵小孩吃罐頭和冷凍食品等，正因如此，她時常遭到許多人的酸言酸語，但面對外界的質疑，她則霸氣回嗆「我和我家人在一起很幸福，我不在乎別人怎麼說」。

根據英國《威爾士新聞》報導，這名母親比森（Bethan Carter）和丈夫結婚後，就陸續生了11個小孩，其中3個小孩也都遺傳到了比森的癲癇，16歲的兒子馬克（Mark）則同時患有自閉症和癲癇。比森在受訪時也透露自己的日常生活，例如每天早上起來都會幫家人準備早餐和餵藥，但因為自己不會煮飯，所以經常仰賴罐裝豆子和香腸，如果來不準備全家就會一起去吃速食。

報導中也提到，比森的開銷相當大，由於家中人口龐大，光餐費就相當驚人外，他們每個月都得用掉3箱洗衣粉，甚至光大採買就會花掉400元英鎊（約台幣1.5萬元），而帶回家的食品則有香腸、炸魚等，因為這些冷凍食品便宜又方便，是大家的好選擇。

比森透露，她與家人沒有任何積蓄，全都是靠福利金在生活，每兩周能拿到500元英鎊（約台幣1.9萬元）。對此，不少人都批評比森教育孩子的方式，但比森卻說「人們批評我，說我只依靠福利金，可是除非你有嚴重自閉症的孩子，否則你不會知道這是什麼情況」。

即使生活開銷相當大，但他們全家仍會為聖誕節節省開支，為的就是替兒女買聖誕節禮物。至於比森的老公則認為「他人想怎麼評斷我，就怎麼評斷，我都不在乎」。