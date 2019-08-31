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她脫到剩內衣上廁所…行李箱竟突倒卡死門 全靠它救命

2019-08-31 20:42香港01 記者謝茜嘉／報導

樓主當日在外參加社團活動後就回家，脫剩內衣褲就衝進了廁所「方便」，但於廁所門前的...
樓主當日在外參加社團活動後就回家，脫剩內衣褲就衝進了廁所「方便」，但於廁所門前的行李箱突然跌下更橫躺在地，剛好堵住了門口。 翻攝自「mana_h_816」Twitter圖片
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家居意外層出不窮，日本一名獨居的女網民分享一件驚嚇又尷尬的意外，事緣她僅穿內衣便進入廁所，沒料到放在廁所門前的行李篋突然倒下，其後橫躺在地而擋住廁門，樓主「解放」後慘被困廁內，非常無助。幸樓主手機不離手，最終成功找到女經紀到來解救，少能避過中暑或餓死的危機。不少網民形容情況罕見，又指樓主有帶電話實在非常幸運。

樓主在個人Twitter分享驚險「廁所逃生記」，她指當日參加社團活動後回家，因為天氣較熱，於是脫剩內衣褲就衝進廁所「方便」，其時廁外的行李篋突然倒下橫躺在地，剛好堵住了廁門。當樓主回應生理呼喚後未能把門推開，令她被困廁所20分鐘。

樓主坦言擔心會廁所內中暑或餓死，其後想起自己因要回覆重要信息，所以帶同了手機進廁所，其後非常幸運地聯絡到住宿處的負責經紀，又想起自己沒穿衣服，於是要求女性到來幫忙。其後女經紀到來，幸大門沒有扣上防盜鏈，經紀成功入屋，搬起行李篋後把樓主救出。

樓主坦言獨居就會遇上這樣的危險，更指自己「經一事長一智」，學懂了三大重要「求生技巧」：

1. 廁所門前絕對不能放置行李箱

2. 手提電話無論何時何地都要帶在身

3. 要有當你失聯時能幫忙報警的朋友

不少網民表示樓主的經歷不可思議，更稱她是有幸運之神眷顧才被救，「如果是我一早死了」、「經紀是你的救命恩人」、「家居果然有不能預計的意外發生」。更有網民笑言經過樓主的提醒，是時候要打掃家中，免得讓雜物成為了「殺人兇手」。

樓主當日在外參加社團活動後就回家，脫剩內衣褲就衝進了廁所「方便」，但於廁所門前的...
樓主當日在外參加社團活動後就回家，脫剩內衣褲就衝進了廁所「方便」，但於廁所門前的行李箱突然跌下更橫躺在地，剛好堵住了門口。 翻攝自「mana_h_816」Twitter圖片
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文章授權轉載自《香港01》

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