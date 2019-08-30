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女囚監獄內臨盆 獄警護士沒人幫忙冷眼看嬰兒出生

2019-08-30 16:02聯合新聞網 綜合報導

監視器拍下直到嬰兒出生，才有人進來幫戴安娜剪掉小孩的臍帶。圖擷自太陽報
監視器拍下直到嬰兒出生，才有人進來幫戴安娜剪掉小孩的臍帶。圖擷自太陽報
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女性生產是段非常危險且辛苦的過程，一定會希望能有人在分娩過程中提供幫助。美國丹佛監獄一名女囚犯戴安娜（Diana Sanchez）在獄中臨盆，沒想到監獄內沒有人提供任何協助，任戴安娜一個人痛苦哀嚎，直到孩子出生才有人進來將臍帶剪掉。現在戴安娜為此正式提起訴訟。

英國《太陽報》報導，戴安娜的律師近日公布這段影片，影片中早上5點，戴安娜先是向獄中人員告知她快要生了，直到10點44分要臨盆之際，將近六個小時都沒有任何獄警或醫護人員進到牢房提供協助，到最後嬰兒出生才有一名男性醫護人員進來剪掉臍帶。所有人全程透過監視器監控戴安娜的狀況，卻沒有人要將戴安娜送到醫院。

今年27歲的黛安娜因為身分盜竊在去年入獄，入獄時已懷有八個月身孕，兩周後便生下男嬰。一年後，戴安娜的律師公布這段影像，並在28日提起訴訟，指控監獄人員有意識地決定不帶戴安娜去醫院，只因為手續不方便。

戴安娜表示，她感到很無助，「當下有那麼多人，基本上沒有人抬起手指。」戴安娜的律師也稱監獄的工作人員「毫無同情」地對待她。丹佛警局則透過發言人表示，警察已下令對機關內部進行審查，了解當時的情況，並堅稱監獄裡提供全面的醫療服務。現在丹佛監獄已更新其政策，規定囚犯或工作人員有任何緊急需要都要呼叫救護車。

監獄生育
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