他花100元買彩券幸運中20億頭獎 爽到立刻辭職

2019-08-29 20:31 聯合新聞網 綜合報導



澳洲一位上班族才花澳幣5.5元（約台幣118元）購買彩券，沒想到竟讓他中了9600萬澳幣（約台幣20億元）的大獎。示意圖／ingimage 分享 facebook

許多懷抱發財夢的人都會定期買彩券想要試試手氣，夢想著一夜致富。日前在澳洲雪梨真的有一位上班族出運了，他只花了澳幣5.5元（約台幣118元）買了一張彩券，結果竟讓他中了9600萬澳幣（約台幣20億元）的大獎，讓他興奮的直接在當天向主管提出辭呈。

根據《每日郵報》報導，這名來自澳洲雪梨北岸車士活區（Chatswood）的一位上班族，日前才花了澳幣5.5元（約台幣118元）買了一張Lucky Lotteries Mega Jackpot彩券，沒想到竟然幸運的讓他獨得9600萬澳幣（約台幣20億）的頭獎。中獎當天，該男子上班到一半突然接到彩券公司塔特集團（Tatts Group）的來電，當對方告訴他中了頭獎，他還一直以為是惡作劇，等到確認真的是自己中獎後，他情緒激動的不斷在電話中飆髒話直呼「你是在耍我嗎」，隨後他也迫不及待的想與妻子分享這份喜悅，並說「我認為她不會相信我，因為我平常就是個愛惡作劇的人」。

這名男子中頭獎後，連當天的班都上不下去，甚至立即向主管辭職，而且他也已規劃好這筆鉅款的用途，並表示要用這筆錢讓孩子有更好的未來，也預計要來個「無止盡的休息」完成他環遊世界的夢想。報導中也提到，Lucky Lotteries Mega Jackpot彩券已經將近3年沒有開出頭獎，上一次開出頭獎已是2016年一月，一名女子得到了748萬澳幣（約台幣1.6億元）的獎金。