親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

中國說要冷靜解決貿易戰 道瓊開盤漲逾300點

連冷氣都買不起！老婦貧病交加 全裸避暑慘死沙發上

他花100元買彩券幸運中20億頭獎 爽到立刻辭職

2019-08-29 20:31聯合新聞網 綜合報導

澳洲一位上班族才花澳幣5.5元（約台幣118元）購買彩券，沒想到竟讓他中了960...
澳洲一位上班族才花澳幣5.5元（約台幣118元）購買彩券，沒想到竟讓他中了9600萬澳幣（約台幣20億元）的大獎。示意圖／ingimage
分享

許多懷抱發財夢的人都會定期買彩券想要試試手氣，夢想著一夜致富。日前在澳洲雪梨真的有一位上班族出運了，他只花了澳幣5.5元（約台幣118元）買了一張彩券，結果竟讓他中了9600萬澳幣（約台幣20億元）的大獎，讓他興奮的直接在當天向主管提出辭呈。

根據《每日郵報》報導，這名來自澳洲雪梨北岸車士活區（Chatswood）的一位上班族，日前才花了澳幣5.5元（約台幣118元）買了一張Lucky Lotteries Mega Jackpot彩券，沒想到竟然幸運的讓他獨得9600萬澳幣（約台幣20億）的頭獎。中獎當天，該男子上班到一半突然接到彩券公司塔特集團（Tatts Group）的來電，當對方告訴他中了頭獎，他還一直以為是惡作劇，等到確認真的是自己中獎後，他情緒激動的不斷在電話中飆髒話直呼「你是在耍我嗎」，隨後他也迫不及待的想與妻子分享這份喜悅，並說「我認為她不會相信我，因為我平常就是個愛惡作劇的人」。

這名男子中頭獎後，連當天的班都上不下去，甚至立即向主管辭職，而且他也已規劃好這筆鉅款的用途，並表示要用這筆錢讓孩子有更好的未來，也預計要來個「無止盡的休息」完成他環遊世界的夢想。報導中也提到，Lucky Lotteries Mega Jackpot彩券已經將近3年沒有開出頭獎，上一次開出頭獎已是2016年一月，一名女子得到了748萬澳幣（約台幣1.6億元）的獎金。

彩券頭獎澳洲上班族

相關新聞

希望男友送狗陪伴她 正妹清潔員天天背愛犬掃街照片瘋傳

2019-08-29 15:43

菲律賓男子喝醉「夢到砍椰樹」 拿電鋸將侄子砍頭

2019-08-29 12:04

她受畏光困擾 手術將眼球注射墨水當「太陽眼鏡」

2019-08-29 10:57

西班牙上演番茄大戰 逾2萬人狂砸145公噸番茄

2019-08-28 23:34

混血正妹有「魅惑雙眼」如真人蘿莉 網友嘆：奇蹟的13歲

2019-08-28 20:26

印度15歲少女不乖被判姦刑 遭6男輪暴剃髮遊街

2019-08-28 16:15

她因不明疼痛送醫 卵巢取出腫瘤「大如沙灘球」

2019-08-28 09:52

農曆7月驚見賈伯斯？ 1張照片引網友暴動

2019-08-27 22:06

穿緊身上衣狂抖！女團MV太豪放 下場悲劇了

2019-08-27 21:10

她被蚊子咬險丟小命 腿腫得像樹幹心臟驟停3分鐘

2019-08-27 17:28

影／按喇叭不夠！他幫機車加裝雞蛋架 專砸危險駕駛

2019-08-27 16:29

妻在丈夫車中發現口紅 質問後他道出心中20年秘密

2019-08-27 16:19

牙齒女模有近40顆小牙 照片嚇壞網友「根本海豚吧」

2019-08-27 16:10

意外讓她記憶退回十七歲 與先生「再次戀愛」感動十萬人

2019-08-27 13:49

撿骨驚見「阿嬤變13歲少女」 孝孫看傻眼：拜錯39年

2019-08-27 13:13

老公寵妻猛送禮做家事 她新婚1年崩潰喊「像地獄」求離婚

2019-08-27 10:05
看更多

熱門文章

影／狂！法國堡主擁110架戰機 宛如一座空軍基地

2019-08-29 13:02

為何大陸消費者塞爆Costco 卻不在亞馬遜和特易購消費

2019-08-28 23:07

美方確認：對3,000億美元陸製商品關稅 由10%提高至15%

2019-08-29 01:19

自閉症兒童開學緊張落淚 同學「一手牽起」進校門

2019-08-29 12:59

繞半個地球…亞馬遜雨林大火 為何元凶竟是中美貿戰

2019-08-29 10:00

美股開盤一度跌逾百點 投資人消化美債殖利率反轉訊號

2019-08-28 22:15

收禮物、假租約及說謊 華府智庫台裔研究員遭逮捕起訴

2019-08-29 18:41

影／快逃！義火山爆發現場 黑灰直撲小船如災難片

2019-08-29 15:48

西藏生死書作者索甲仁波切圓寂 生前性侵指控纏身

2019-08-29 18:41

地表最快女車手 創紀錄過程驚傳車禍身亡

2019-08-29 10:24

正妹IG僅2張照片卻擁30萬粉絲 網友揭真相

2019-08-29 19:07

美債殖利率倒掛加劇

2019-08-28 23:35

MiLB／小聯盟投手慘遭滅門 小舅涉案逃跑被捕

2019-08-29 10:38

朴槿惠涉貪案發回更審 三星少主李在鎔回牢可能性增

2019-08-29 14:26

希望男友送狗陪伴她 正妹清潔員天天背愛犬掃街照片瘋傳

2019-08-29 15:43

暫停國會要求獲女王批准！川普讚強生「偉大」暗酸柯賓

2019-08-28 23:04

祕魯大型孩童獻祭遺址 出土227具遺骸

2019-08-28 22:25

女兒任性丟掉新鉛筆盒 媽拿「塑膠袋」教感恩讓網友讚爆

2019-08-29 19:44

最後的驚喜！孫女帶婚紗拍合照 102歲祖母圓願後離世

2019-08-29 18:06

強生拚硬脫歐 英女王准暫停國會

2019-08-29 00:07

珍珠太硬了！日本超商開賣黑糖珍奶 客訴太多上市1天便停售

2019-08-29 14:30

三星太子李在鎔、南韓前總統朴槿惠 下午1時迎命運宣判

2019-08-29 09:05

痛心疾首！除了巴西 這些國家也正焚燒亞馬遜雨林

2019-08-29 19:52

美國防官員證實 北京拒美艦訪問青島

2019-08-29 04:59

藥物被生髮水污染 西班牙16兒童臉上手腳都是毛

2019-08-29 10:46

美股由黑翻紅 金融、能源股領漲 道瓊勁升258點

2019-08-29 07:05

搶進素肉市場！美國肯德基試賣「素食炸雞」 民眾瘋搶

2019-08-28 21:56

她受畏光困擾 手術將眼球注射墨水當「太陽眼鏡」

2019-08-29 10:57

英國首相延長國會休會 逾100萬人連署要求取消

2019-08-29 08:25

美企撤走？路透：Apple依賴大陸程度不減反大增

2019-08-29 13:44

菲律賓男子喝醉「夢到砍椰樹」 拿電鋸將侄子砍頭

2019-08-29 12:04

他花100元買彩券幸運中20億頭獎 爽到立刻辭職

2019-08-29 20:31

美財長米努勤稱美中將舉行貿易會談 未說明何時

2019-08-29 08:28

選民認經濟變差高於變好 川普上任後頭一遭

2019-08-29 14:32

亞馬遜雨林野火燒不盡 復原可能耗時幾百年

2019-08-29 08:29

墨西哥酒吧疑遭攻擊 大火已釀25死11重傷

2019-08-28 22:54

微軟將推雙螢幕折疊筆電

2019-08-29 01:39

英脫倒數 國會關門一個月

2019-08-29 01:37

美企出貨華為 卡關

2019-08-29 01:37

汽油免混乙醇 川普新措施惹火農民

2019-08-29 14:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top