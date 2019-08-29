菲律賓男子喝醉「夢到砍椰樹」 拿電鋸將侄子砍頭

2019-08-29 12:04 聯合新聞網 綜合報導



一名48歲男子夢到自己在砍椰子樹，而將自己侄子的頭部和手臂當場砍下。圖擷自 馬尼拉公報 分享 facebook

菲律賓近期發生一起恐怖命案，一位男子跟自己侄子及侄子同事一起喝酒，酒醉後他們在房間地板睡著，但這名男子突然拿起電鋸發動並朝侄子走去，砍下他的頭和手臂，導致他當場死亡，而電鋸的巨大聲響也吵醒了侄子的同事，他當場目擊一切，嚇得奪門而出，事後殺人男子被警方逮捕，他聲稱自己是夢到在砍椰子樹。

根據菲律賓「馬尼拉公報」報導，事件發生在菲律賓的帕布拉席翁(Poblacion)，25日早上8點左右，這名48歲男子帕吉(Roger Paje)正與自己30歲侄子和侄子同事一起在家中飲酒聊天，但不久後便在地板上睡著，大約在下午1點時侄子同事被電鋸發動機的聲音吵醒，他看見帕吉拿著電鋸走向侄子，並直接砍斷了他的頭部和手臂，嚇得他當場從窗戶跳出去逃離並報警處理。

警方到場後發現侄子已經被嚴重肢解，沒有生命跡象，而帕吉也被警方帶回警局，在審訊過程中帕吉意識仍不清楚，直到酒醒後他才跟警方說他覺得自己只是在做夢，夢到在切割一棵椰子樹，但卻沒有意識到自己已經肢解侄子的身體，而侄子同事也表示當時他確實看見帕吉是閉著眼睛，但帕吉仍被以謀殺罪起訴並拘留在警局。

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