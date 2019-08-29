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她受畏光困擾 手術將眼球注射墨水當「太陽眼鏡」

2019-08-29 10:57聯合新聞網 綜合報導

一位63歲女子因受畏光困擾而進行開創性手術，在眼角膜上注射刺青墨水，達到太陽眼鏡...
一位63歲女子因受畏光困擾而進行開創性手術，在眼角膜上注射刺青墨水，達到太陽眼鏡般的作用。圖擷自dailynews
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在威爾斯的一位63歲女子過去為了治療青光眼，動了眼球激光手術，但手術後她卻受到副作用的影響，她的眼睛出現畏光的現象，並一直困擾著她，於是她找上了一位眼科顧問，在她的眼角膜上注射紋身墨水，而這也使她的畏光現象改善很多，但專家表示這跟在眼球上刺青不同，刺青可能會導致失明的風險。

根據英國《每日郵報》報導，這位女子名叫曼蒂（Mandy Liscombe），來自威爾斯斯旺西，過去她為了治療青光眼，接受了激光眼科手術，解決了眼睛內的壓力累積，但術後的5年她一直飽受畏光的困擾，曼蒂說「我變得極度敏感，尤其是當我在看電視或在劇院看電影時，這現象都會影響我。」，而這甚至影響曼蒂的安全，她說「有時我覺得在黑暗中開車是不安全的，一旦大燈照到我，我就看不見了。」

曼蒂試圖找過其他眼科顧問諮詢，他們都建議她戴上有色眼鏡或隱形眼鏡，但她發現情況仍沒有改善，於是她被介紹給一位眼科顧問馬力歐（Mario Saldanha），馬力歐表示她會出現畏光是因為激光手術在瞳孔留下了一個人工的開口，因此馬力歐決定對曼蒂做開創性治療，畏光較嚴重的右眼角膜上割出一個袋狀空間，並在裡面注入墨水，而這也使曼蒂的眼睛像太陽眼鏡般有過濾光線的作用。

手術結束後，曼蒂認為相當有效，她說「紗布一拆掉，我的瞳孔會瞬間擴張，然後立刻消失。」，而馬力歐顧問則是擔心雖然右眼的狀況改善，但光線會持續攻擊左眼，恐怕會加劇左眼的症狀，但他仍舊相當開心完成這次的案例。對此，專家也提醒這種手術與眼球刺青不同，在眼球刺青可能會導致視力的併發症，甚至造成失明。

手術視力隱形眼鏡失明

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