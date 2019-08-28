親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
G7峰會聚焦
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

亞馬遜雨林大火懷疑論 有什麼問題？

混血正妹有「魅惑雙眼」如真人蘿莉 網友嘆：奇蹟的13歲

2019-08-28 20:26香港01 記者謝茜嘉／報導

年僅13歲的德日混血兒Sakura Kirsch成為日本人氣焦點，除了擁有幾乎完...
年僅13歲的德日混血兒Sakura Kirsch成為日本人氣焦點，除了擁有幾乎完美的樣貌，更是身高166厘米的可人兒。 翻攝自「sakura_kirsch」IG
分享
日本時尚界最近有位混血模特兒超新星成為人氣焦點，她年僅13歲，身高166公分，她一出道即被網民大讚擁幾乎完美的樣貌，在當地爆紅引來大批網民關住，更有人封她為「真人版蘿莉」，認真誇張。

今年13歲的Sakura Kirsch其實是位混血兒，爸爸是德國人，媽媽是日本人。現時因為父親工作的關係，她於瑞士與家人同住及讀書。Sakura自小就擁有可愛的臉蛋，長大至今，樣貌亦越見吸引，一對懂「發電」的大眼睛及波浪長髮散發小女人氣質，與她小小年紀有着反差。

Sakura於今年暑假回到日本當模特兒打工，又參與於東京舉辦的「TGC Teen 2019 Summer」，結果人氣急速飆升。當地時尚界不同大小品牌包括時裝、婚紗、髮型等亦找她拍照，成為新寵兒。

因為是混血兒的緣故，Sakura擁有精緻又深邃的五官。她的照片中化淡妝更顯少女清純氣質，化濃妝就帶出其女人味，比起在瑞士做普通中學生的樣貌完全不同。她曾透露：「當地的女生很少穿裙、戴耳環，大家平常就穿破洞牛仔褲。」

現時她的IG帳戶由雙親管理，他們不時會上載Sakura最新的硬照及影片等，獲不少日本網民追蹤及關注，大讚Sakura是繼「千年一遇美少女」橘本環奈後，以「奇蹟的13歲」爆紅，「是真正的女神」、「世界第一可愛」、「是真人版蘿莉」、「只是青春期開始就美到這樣，太過份」。

今年13歲的Sakura Kirsch其實是位混血兒，爸爸是德國人，媽媽是日本人...
今年13歲的Sakura Kirsch其實是位混血兒，爸爸是德國人，媽媽是日本人。 翻攝自「sakura_kirsch」IG
分享

延伸閱讀：

日本最帥男高中生2019初賽名單　網民超不滿：到底哪裡帥？

台女8個月勁減20公斤　5大秘訣超有效　「瘦到爸爸認不出」

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

印度15歲少女不乖被判姦刑 遭6男輪暴剃髮遊街

2019-08-28 16:15

她因不明疼痛送醫 卵巢取出腫瘤「大如沙灘球」

2019-08-28 09:52

農曆7月驚見賈伯斯？ 1張照片引網友暴動

2019-08-27 22:06

穿緊身上衣狂抖！女團MV太豪放 下場悲劇了

2019-08-27 21:10

她被蚊子咬險丟小命 腿腫得像樹幹心臟驟停3分鐘

2019-08-27 17:28

影／按喇叭不夠！他幫機車加裝雞蛋架 專砸危險駕駛

2019-08-27 16:29

妻在丈夫車中發現口紅 質問後他道出心中20年秘密

2019-08-27 16:19

牙齒女模有近40顆小牙 照片嚇壞網友「根本海豚吧」

2019-08-27 16:10

意外讓她記憶退回十七歲 與先生「再次戀愛」感動十萬人

2019-08-27 13:49

撿骨驚見「阿嬤變13歲少女」 孝孫看傻眼：拜錯39年

2019-08-27 13:13

老公寵妻猛送禮做家事 她新婚1年崩潰喊「像地獄」求離婚

2019-08-27 10:05

韓男搭訕被嘲笑失控毆日本女網紅 網友斥國際恥辱

2019-08-26 10:23
看更多

熱門文章

大肚男超神「每日4分鐘」 不節食五個月練出六塊肌

2019-08-28 10:49

國際大城爆出走潮 「未來只剩富豪與奴僕」 台北已現端倪…

2019-08-28 10:00

經濟艙飛長途好難睡 她分享一招讓全家人安穩睡到目的地

2019-08-28 15:57

衰退疑慮令美股開高走低 道瓊挫跌121點

2019-08-28 07:01

印度15歲少女不乖被判姦刑 遭6男輪暴剃髮遊街

2019-08-28 16:15

美股開盤漲逾百點 投資人持續消化貿易戰利多

2019-08-27 22:09

杜特蒂五度訪陸碰上習近平總硬不起來 原因是這個

2019-08-28 16:56

全球10％物種遭強烈威脅！亞馬遜雨林大火對動物傷害究竟有多大？

2019-08-28 09:26

農曆7月驚見賈伯斯？ 1張照片引網友暴動

2019-08-27 22:06

4歲女童坐機車兜風 風箏飛來割斷脖子身亡

2019-08-28 15:14

準備貿易持久戰 傳中國擬建南美「糧食碼頭」

2019-08-28 09:29

關心卻傳錯！亞馬遜雨林火災照張冠李戴 照片正解看這

2019-08-28 11:51

貿易戰損害美國耶誕行情 航運業也遭殃

2019-08-28 07:44

對中反覆 川普：我都這樣談判

2019-08-27 23:29

川普「70多歲老傢伙，講話像7歲小孩」 中國已掌握對付要領

2019-08-28 15:47

瑞銀看空股市 歐債危機以來首見

2019-08-28 00:29

要求繼續供貨給華為 美國企業提出逾130份申請

2019-08-28 09:50

巴西總統改口！馬克宏收回對他的侮辱 就願意談G7援助

2019-08-28 12:12

她因不明疼痛送醫 卵巢取出腫瘤「大如沙灘球」

2019-08-28 09:52

波音盼美中貿易戰有解 能再迎中國訂單

2019-08-28 08:36

川普：遭中國海削的人 好意思提供貿易戰建議？

2019-08-28 20:24

印度撤喀什米爾自治地位 警察進退失據

2019-08-28 14:16

日本九州大雨滂沱 當局發5級警報籲民眾自保

2019-08-28 09:04

影／按喇叭不夠！他幫機車加裝雞蛋架 專砸危險駕駛

2019-08-27 16:29

華郵：中國摸透川普把戲 決心打持久戰

2019-08-28 14:35

印尼遷都後續影響 學者：恐有軍備競賽

2019-08-28 19:47

日本癡漢小心！「防狼印章」一照燈即現形

2019-08-28 09:58

日本將南韓踢出白名單今生效 南韓召見日本大使提抗議

2019-08-28 11:07

亞馬遜雨林大火延燒 專家：小降雨無法滅火

2019-08-27 22:07

西方反情報官員：中國利用LinkedIn在海外吸收間諜

2019-08-28 10:35

美中貿易戰若有轉機不會在9月 而是11月

2019-08-28 19:10

「做最壞的打算」 中抗美拚內需 祭刺激消費20條

2019-08-28 14:56

兩大菸草巨擘睽違十年 有望再合體!?

2019-08-28 00:12

抗中與經濟 美國無法全拿

2019-08-27 23:34

川普推文左右市場…3招應對

2019-08-28 00:16

Ｇ7挺香港自治 強調中英聯合聲明效力

2019-08-28 00:20

防反對黨阻擋！強生要求女王下令暫停國會至脫歐前兩周

2019-08-28 18:18

日本九州豪雨成災 籲73萬人撤離已知一死

2019-08-28 12:10

挪威主權基金 喊加碼美股

2019-08-28 00:03

美國婦受困化糞池三天 女兒探視才救出

2019-08-28 12:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top