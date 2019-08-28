她因不明疼痛送醫 卵巢取出腫瘤「大如沙灘球」

2019-08-28 09:52 聯合新聞網 綜合報導



醫生從婦人腹中取出重達25公斤沙灘球大小的卵巢瘤。圖擷自 dailynews 分享 facebook

俄羅斯一位婦人近期出現腹部不明疼痛和呼吸困難的症狀，所以前往醫院治療，經過檢查後發現婦人有一個巨大的腫瘤，需要進行手術切除，術後醫生順利從卵巢取出了「沙灘球」大小的腫瘤，重達55磅（約25公斤），而醫生也表示若不切除這種腫瘤，它將持續生長，並且會壓毀病人的其他器官。

根據英國《每日郵報》報導，這位59歲婦人近日前往莫斯科市臨床醫院（Moscow City Clinical Hospital）接受治療，她出現腹部劇烈疼痛和呼吸困難的症狀，醫生進一步檢查後發現婦人的腹部有一個大腫瘤，因此立刻替婦人動手術，手術過程中，醫生發現婦人的腫瘤是一個卵巢瘤，醫療團隊將腫瘤附近連接身體的組織切除，但由於重量和體積太大，醫生必須用雙臂抱住腫瘤才能將它放進垃圾桶裡。

手術過後婦人恢復的情況良好，而醫生也表示像這種卵巢瘤若沒有切除會持續生長，且不會引起任何徵狀，但腫瘤如果越長越大，並侵入、壓迫其他器官時，就可能會引起骨盆、膀胱、腎臟等器官的不適，甚至有可能會壓毀它們，而許多病人也常以為疼痛的症狀會自行消失，所以往往延誤就醫，導致情況惡化。

事實上，婦人體內這個55磅（約25公斤）的腫瘤並不是最大的，美國康涅狄格州的醫生去年就曾幫一位38歲病患的體內取出了一個重達132磅（約60公斤）的卵巢瘤。