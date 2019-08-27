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農曆7月驚見賈伯斯？ 1張照片引網友暴動

2019-08-27 22:06聯合新聞網 綜合報導

有網友在臉書PO出一張神似賈伯斯的照片。 圖／摘自Ahmed Basyouney...
有網友在臉書PO出一張神似賈伯斯的照片。 圖／摘自Ahmed Basyouney臉書
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蘋果公司前執行長賈伯斯於2011年逝世，享年56歲。不過，日前有網友在臉書PO出一張神似賈伯斯民眾的照片，是他坐在一家咖啡廳翹腳坐在一張椅子上，左手放在左大腿上，右手貼放在嘴唇前，極短微白的髮型，戴著圓形鏡片的無框眼鏡，讓不少網友看了直呼「就是本人沒錯」。

8月24日，一名住在埃及開羅的網友Ahmed Basyouney（艾哈邁德．巴西烏尼）在臉書上PO出一張照片並寫道「賈伯斯坐在咖啡廳的椅子上！」此文一出，吸引上千名網友按讚，三百多則留言湧現，以及近2千9百次分享。隨後，Ahmed Basyouney的貼文被轉載到美國社交平台reddit上討論，由於照片中的人物無論面相或坐姿都激似賈伯斯，讓不少網友懷疑8年前賈伯斯死於胰臟癌的消息真實性，認為賈伯斯或許還活著。

許多懷念賈伯斯的果粉暴動了，貼文底下湧現不同國家語言的留言，有人說「他的眼鏡和坐姿都讓我覺得是他」、「我看越久越覺得就是本人」；也有網友半開玩笑表示，「蘋果應該聘請他，把他帶回美國進行死而復活的活動」、「賈伯斯的父親也是中東人」。然而，有眼尖的網友發現，照片中的男子手上少了一個關鍵物品，就是沒戴Apple手錶，因而一語驚醒夢中人，斷定該名男子不是賈伯斯。

有網友在臉書PO出一張神似賈伯斯的照片。 圖／摘自Ahmed Basyouney...
有網友在臉書PO出一張神似賈伯斯的照片。 圖／摘自Ahmed Basyouney臉書
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已故蘋果共同創辦人賈伯斯。 美聯社
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