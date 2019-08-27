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穿緊身上衣狂抖！女團MV太豪放 下場悲劇了

2019-08-27 21:10香港01 記者卓柏安／報導

「Duo Semangka」（西瓜二人組）的MV之中曾經有男性出現，不過只飾演配...
「Duo Semangka」（西瓜二人組）的MV之中曾經有男性出現，不過只飾演配角的戲份。圖／取自YouTube
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藝人或是組合都有自己的特別之處，可是印尼一對二人組合「Duo Semangka」卻因為自己的賣點而出事，皆因她們在MV短片裏面瘋狂搖動自己的豐滿上圍，引來管制部門的注意。雖然兩人未有受到懲罰，但需要公開道歉，亦承諾未來處理類似內容時將會更加謹慎。

涉事組合名字「Duo Semangka」的中文意思是「西瓜二人組」，該組合當時由Clara Gopa及Vanya Kiara組成。兩人的外表有不少相似的地方，而最突出的就是都擁有傲人上圍，很容易令人不自覺地將目光停留在附近徘徊。

年初她們在YouTube上載了一首名為「Mantul Mantul」（即中文「彈跳」）的音樂短片，在一個商場內的不同地點勁歌熱舞。兩人在中除了穿上性感低胸或是綁帶裝之外，舞步絕大部份時間都會抖動胸部，十分撩人，她們更會將水噴向自己身上，製造濕身效果。MV亦有安排一位男士出鏡，他曾企在兩名女主角之間直接望向「劇震」中的胸部，然後擺出甚為享受的表情。

MV而今有超過140萬次瀏覽，但留言的網民都批評短片的內容不當，直指「99%抖奶，1%唱歌」。印尼的保護兒童部門（KPAI）留意到事件之後，就要求「西瓜二人組」接受問話，部門批評短片內容違反正確價值觀，「我們擔心兒童會模仿她們的動作，所以我們只是想澄清事件」。

現時Vanya Kiara已經由另一名歌星Variola May取代，後者於上周四（22日）與Clara Gopa與KPAI見面。兩人於會面之後公開道歉，指她們會保持性感作風，但不會再有猥褻內容，她們又指事件是一堂課，未來將會更加小心，以正面的方式為大家帶來娛樂。西瓜二人組的經理人就指，組合將會改善其製作的內容，確認短片「可能對年輕一代或印尼兒童不太好」。

報道提到，組合兩人曾經為自己的胸部投保高達10億印尼盾（約新台幣220萬元）的保險，可見二人對自己的胸部十分重視。

「Duo Semangka」（西瓜二人組）作風以性感為主，十分大膽。圖／取自IG
「Duo Semangka」（西瓜二人組）作風以性感為主，十分大膽。圖／取自IG
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文章授權轉載自《香港01》

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